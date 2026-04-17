Smart working contro la crisi energetica, il piano Ue contro il caro energia per tagliare i consumi
Il piano UE per rispondere alla crisi energetica con la guerra in Medio Oriente: ampio ricorso allo smart working e le altre misure sul tavolo
La Commissione Ue presenta il piano Accelerate EU contro la crisi energetica legata al Medio Oriente. Tra le misure un ritorno dello smart working, agevolazioni per i trasporti pubblici, oltre a incentivi per le fonti rinnovabili e aiuti alle famiglie, come nuovi voucher o sgravi fiscali.
Crisi energetica, la risposta dell’Ue
Il ritorno dello smart working in risposta al contesto internazionale sempre più instabile. Il 22 aprile la Commissione Ue si prepara a presentare il piano “Accelerate EU”, un pacchetto di misure pensato per contenere gli effetti della nuova crisi energetica legata alle tensioni in Medio Oriente.
Il piano europeo si inserisce in questo scenario, a distanza di pochi anni dallo shock energetico causato dalla guerra in Ucraina, con l’obiettivo di ridurre i consumi e rafforzare la resilienza economica degli Stati membri.
Focus su smart working e trasporti
Tra le misure più rilevanti spicca la proposta di introdurre almeno un giorno di smart working a settimana, una soluzione già sperimentata durante la pandemia e considerata efficace per abbattere i consumi legati agli spostamenti.
Parallelamente, Bruxelles punta a incentivare l’uso del trasporto pubblico, rendendolo più accessibile attraverso tariffe ridotte o gratuite per le fasce più vulnerabili. Secondo anticipazioni riportate dal Corriere della Sera, si valuta anche l’introduzione di giornate senz’auto e il rafforzamento delle zone a traffico limitato nelle città.
Sul fronte domestico, il piano invita i cittadini a ridurre gli sprechi energetici: tra le raccomandazioni, mantenere le caldaie a condensazione sotto i 50 gradi e spostare i consumi elettrici fuori dalle ore di punta.
Il ruolo di Pa e imprese
Un ruolo centrale è affidato anche alle amministrazioni pubbliche, chiamate a dare il buon esempio limitando illuminazione e climatizzazione degli edifici. Allo stesso tempo, si punta a migliorare l’efficienza energetica delle strutture pubbliche.
Per le imprese, invece, il piano prevede incentivi atti ad ammodernare gli impianti produttivi più energivori. Come evidenziato da Il Sole 24 Ore, Bruxelles intende sostenere la transizione verso tecnologie più efficienti, riducendo l’impatto dei costi energetici sulla competitività industriale.
Sul piano sociale, il pacchetto introduce voucher energetici per sostenere i nuclei più vulnerabili e, in via temporanea, la possibilità di prezzi regolati per l’energia. Sono previsti anche incentivi per l’installazione di pompe di calore e pannelli fotovoltaici, oltre a sgravi fiscali per la sostituzione di elettrodomestici obsoleti.