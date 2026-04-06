Smart working, cosa cambia dal 7 aprile con le nuove regole per aziende e lavoratori: introdotte sanzioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nuove regole per lo smart working dal 7 aprile. Per il lavoratore, in realtà, non cambia nulla. Ma l’entrata in vigore delle nuore regole riguarda le aziende, che dovranno rispettare regole più stringenti per non incappare in sanzioni. Le novità sono state introdotte con la legge annuale sulle piccole e medie imprese numero 34/2026, nota anche come Ddl Pmi.

Smart working, le novità per azienda e lavoratori

Le norme sulle sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working erano già previste dall’articolo 22 della legge 81 del 2017. Il Ddl Pmi interviene su questo obbligo già esistente e, di fatto, non introduce alcun limite diretto al lavoro da remoto.

Con la nuova normativa, l’obbligo di consegnare ai lavoratori in smart working un’informativa scritta diventa centrale e viene sanzionata in caso di inottemperanza.

ANSA

Cosa cambia per lo smart working dal 7 aprile

Cosa rischiano i datori di lavoro che non trasmettono l’informativa ai dipendenti in smart working? Dal 7 aprile (cioè da domani) possono incorrere in pene che vanno da due a quattro mesi di arresto o sanzioni amministrative che vanno da 1.708,61 fino a 7.403,96 euro.

La norma si applica alle aziende di qualsiasi dimensione e si sofferma, in particolare, sull’utilizzo dei videoterminali. In sostanza, il datore di lavoro è obbligato a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

“Fermo restando – si legge – l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.

L’importanza di trasmettere le informazioni ai lavoratori

Il fulcro dell’intervento non è introdurre sanzioni per i datori di lavoro in materia di smart working, ma di potenziare uno strumento che, nel lavoro agile, sopperisce in parte all’assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro.

Lo evidenziano anche i consulenti del lavoro che, in un’analisi della loro Fondazione Studi, chiariscono come non si introduca un nuovo obbligo, ma si rafforzi uno già esistente. In un contesto in cui l’attività viene svolta al di fuori dell’azienda e il controllo diretto si riduce, assumono infatti maggiore importanza l’informazione e la responsabilizzazione del lavoratore.

Per le aziende l’impatto sarà operativo e prevede di adeguare o predisporre un’informativa efficace, aggiornarla e assicurarsi che venga trasmessa ai lavoratori.