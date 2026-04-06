Smart working e obblighi per il datore di lavoro, rischio arresto e multa fino a 7500 euro: le nuove norme

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ogni datore di lavoro, dal 7 aprile 2026, avrà l’obbligo di trasmettere l’informativa scritta ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza. Nei confronti di chi non rispetterà la legge, sono previste multe fino a circa 7500 euro e l’arresto da due a quattro mesi.

Smart working: cosa rischiano i datori di lavoro delle piccole e medie imprese

Come sottolinea la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi”, l’obbligo era già previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017, ma soltanto la recente norma annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34/2026 dell’11 marzo scorso) lo ha reso vincolante.

I datori di lavoro che non rispetteranno l’obbligo informativo saranno puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con sanzioni che vanno da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

ANSA

La legge annuale sulle piccole e medie imprese si inserisce nell’ampio processo di adattamento della disciplina della sicurezza alle trasformazioni del lavoro.

Ai dipendenti devono essere garantiti salute e sicurezza

Alla base della nuova norma c’è il principio secondo cui al lavoratore, anche quando svolge la propria attività in smart working, devono essere garantiti i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro subordinato.

Il testo modifica direttamente il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, individuando nell’informativa scritta lo strumento principale tramite cui, nel lavoro agile, si realizza l’adempimento degli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.

In altri termini, con il venir meno della centralità dell’ufficio tradizionale, l’informativa scritta diventa il mezzo fondamentale per salvaguardare la tutela della salute e della sicurezza nei contesti esterni ai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro risulta più limitato.

Cosa dovrà essere comunicato e indicato ai lavoratori

L’informativa, da far pervenire almeno annualmente al lavoratore agile e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dovrà evidenziare i rischi generali e specifici legati alla modalità di lavoro in smart working, con particolare attenzione all’uso degli schermi e alle possibili conseguenze negative, quali, ad esempio, affaticamento visivo e fisico, problemi posturali e stress.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere una valutazione preliminare dei rischi e di assicurare che gli strumenti tecnologici dati al lavoratore funzionino e siano sicuri. Qualora il lavoratore utilizzasse proprie apparecchiature, il datore deve controllare che siano conformi al Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008.

I dipendenti dovranno inoltre essere formati sui rischi generali e specifici, e mandati a fare la visita medica, qualora prevista.