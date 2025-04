Smartphone, chat segrete e profili fake: 200 studenti “svezzati” dalla Polizia a Firenze sui rischi online

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 200 studenti coinvolti il bilancio della tappa fiorentina della campagna educativa “Una Vita da Social”, organizzata dalla Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani sui rischi della rete. L’evento si è svolto il 9 aprile in piazza Santissima Annunziata a Firenze, dove è stato allestito uno stand informativo.

Un’iniziativa per la sicurezza online

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la campagna “Una Vita da Social” è giunta alla sua XII edizione ed è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è la prevenzione dei pericoli online per i minori, un tema di crescente importanza nell’era digitale.

Partecipazione e interventi

Questa mattina, 200 studenti delle scuole secondarie, accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato all’incontro. Il Questore di Firenze Fausto Lamparelli, insieme al Vicario Giovanni Pampillonia, ha esortato i giovani a fare un uso consapevole dei loro dispositivi mobili e dei contenuti che vi circolano.

Testimonial e prossimi eventi

Testimonial dell’evento sono stati Alessandro Paci e Alessio Nonfanti, in arte Kagliostro – il MagiComico. “Una Vita da Social” anticipa un altro importante momento di incontro previsto per domani in piazza Signoria, in occasione dei festeggiamenti del 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA