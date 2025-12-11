Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque lavoratori irregolari e 12.500 euro di sanzioni a Terni, dove sono state riscontrate gravi violazioni in un’attività di ristorazione durante una campagna di controlli straordinari finalizzata al contrasto dello sfruttamento lavorativo e alla verifica delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli straordinari nei locali del capoluogo

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, nei giorni scorsi il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni, in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Comando Provinciale dell’Arma, ha effettuato una serie di verifiche mirate su diversi esercizi commerciali del capoluogo. L’obiettivo dell’operazione era quello di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Scoperti lavoratori “in nero” in un ristorante

Durante le ispezioni, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità in un’attività di ristorazione. Su un totale di 7 lavoratori presenti al momento del controllo, 5 dipendenti sono risultati “in nero”, ossia privi di regolare contratto di assunzione. Questa situazione ha fatto emergere una violazione significativa delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Sanzioni e prescrizioni per il titolare

A seguito delle violazioni accertate, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 12.500 euro. Oltre alle multe, sono state impartite specifiche prescrizioni al titolare dell’attività, con l’obbligo di regolarizzare immediatamente la posizione dei lavoratori e di sanare le non conformità riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

