Un uomo è stato individuato e denunciato a Catania per aver estorto denaro a un giovane disoccupato, promettendogli un impiego che si è poi rivelato inesistente.

La vicenda: come si è svolta la truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un giovane in cerca di occupazione è stato avvicinato da un uomo che si è presentato come reclutatore di una società di vigilanza. L’uomo ha offerto al ragazzo un posto come vigilantes addetto al controllo antitaccheggio in alcuni negozi di abbigliamento della città, promettendo uno stipendio mensile di 1.200 euro.

La promessa di un lavoro stabile e la richiesta di denaro

Il presunto reclutatore ha rassicurato la vittima garantendo un’assunzione immediata e a tempo indeterminato. Tuttavia, per accelerare le pratiche di assunzione e ottenere le abilitazioni necessarie, oltre che per acquistare la divisa da lavoro, ha richiesto il versamento di 834 euro tramite bonifico bancario.

La scoperta dell’inganno

Dopo aver effettuato il pagamento, il giovane non è più riuscito a mettersi in contatto con l’uomo, che si è reso irreperibile. Insospettito, il ragazzo si è rivolto direttamente alla società di vigilanza, la quale ha dichiarato di non aver mai avviato alcuna procedura di assunzione nei suoi confronti e di non conoscere il presunto reclutatore.

Le indagini della Polizia e la denuncia

Resosi conto di essere stato vittima di una truffa, il giovane si è rivolto agli agenti del commissariato di Catania. Gli investigatori, attraverso l’analisi dei movimenti bancari e del traffico telefonico, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, che è stato denunciato per il reato di truffa.

Prevenzione e raccomandazioni per chi cerca lavoro

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione quando si ricevono proposte di lavoro che prevedono il pagamento di somme di denaro per procedure di assunzione o acquisto di materiale. In caso di dubbi, è sempre consigliabile verificare direttamente con le aziende interessate e segnalare eventuali anomalie alle autorità competenti.

