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La Polizia di Stato ha scoperto un raggiro nel mercato delle auto usate a Sora, in provincia di Frosinone. Il titolare di una concessionaria è stato denunciato al termine degli accertamenti che hanno confermato la manomissione del contachilometri su una vettura già venduta, un espediente utilizzato per mascherare i reali chilometri percorsi e il conseguente stato di usura del mezzo.

I sospetti dopo l’acquisto di un’autovettura

L’indagine è partita dalla segnalazione di un acquirente che aveva comprato una berlina tedesca usata, pagando l’intero importo con un bonifico bancario.

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Il venditore aveva descritto il mezzo come in ottime condizioni e con pochi chilometri. Anche i documenti assicurativi consultati dal cliente sembravano confermare quella versione.

Le verifiche sul veicolo

Fin dai primi momenti, però, l’auto ha manifestato problemi meccanici gravi e ricorrenti. Il proprietario ha dovuto sostenere spese per riparazioni ripetute, compresa la sostituzione di componenti fondamentali.

Di fronte al persistere delle anomalie strutturali, ha verificato la storia del veicolo tramite una piattaforma indipendente e si è rivolto alle forze dell’ordine di Sora (Frosinone).

Gli accertamenti e la denuncia

Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno permesso di ricostruire la vicenda. Il contachilometri era stato alterato prima della vendita per celare la reale percorrenza e la profonda usura dell’automobile.

I controlli hanno inoltre fatto emergere precedenti sinistri stradali di rilievo. Sulla base degli elementi raccolti, il titolare della concessionaria è stato denunciato per truffa.

IPA