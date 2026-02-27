Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un quarantenne, gestore di un centro multiservizi postali, è stato arrestato a Roma con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo avrebbe utilizzato il locale per consegnare dosi di droga ai clienti, nascondendo il denaro ricavato dall’attività illecita. L’intervento è stato eseguito il 27 febbraio 2026, dopo che gli agenti hanno documentato movimenti sospetti e un via vai anomalo di persone.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo che gli agenti delle Volanti hanno notato un insolito movimento di persone all’interno di un centro multiservizi postali di Roma. I clienti entravano e uscivano rapidamente, spesso senza pacchi o plichi, destando sospetti tra le forze dell’ordine. Un controllo su uno dei clienti ha permesso di raccogliere una testimonianza chiave: l’uomo ha ammesso di recarsi abitualmente nel locale per acquistare droga.

Il blitz e la scoperta della droga

Il blitz delle pattuglie ha permesso di svelare il sistema di smistamento parallelo: il titolare del centro, dal bancone delle spedizioni, avrebbe consegnato dosi già pronte ai clienti di fiducia. Dopo aver superato la reticenza iniziale del gestore, gli agenti hanno rinvenuto 1 chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, nascosti in una borsa termica all’interno di un armadietto blindato. Insieme alla droga, è stato trovato anche un kit completo per il confezionamento delle dosi.

Il sequestro del denaro e i precedenti

Durante la perquisizione, la Polizia ha scoperto 13.000 euro in contanti, occultati sotto un faretto del controsoffitto. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto il probabile provento dell’attività di spaccio. Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre permesso di ricostruire che il quarantenne fosse già stato arrestato nel 2016 per il medesimo reato, quando era stato trovato nella casa del padre, utilizzata come base per lo stoccaggio e lo smistamento della droga.

Ulteriori perquisizioni e nuovi sequestri

La perquisizione è proseguita nell’abitazione già nota alle forze dell’ordine e si è estesa anche al lavatoio condominiale di pertinenza. All’interno del locale, gli agenti hanno scoperto un secondo deposito di droga, sequestrando altri 400 grammi di hashish e materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi, richiesto dai clienti abituali.

L’arresto e le accuse

L’uomo, un quarantenne romano, è stato arrestato e risulta ora gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, confermando la gravità delle accuse a suo carico.

