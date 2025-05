Smonta i fari di un’auto in pieno centro a Catania, arrestato 51enne grazie alla segnalazione di un passante

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Catania per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a smontare i fari di un’auto parcheggiata. L’intervento della Polizia è stato rapido grazie alla segnalazione di un passante.

Intervento immediato della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato avvistato mentre smontava i gruppi ottici di un’auto in corso Sicilia. Un passante ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, permettendo un intervento tempestivo.

Rintracciato con la refurtiva

Le moto-volanti della Questura di Catania hanno raggiunto rapidamente il luogo del crimine e raccolto elementi utili per rintracciare il sospetto. L’uomo è stato intercettato nei pressi di via Puccini, ancora in possesso del sacchetto contenente i fari appena rubati.

Precedenti penali e arresto

Dagli accertamenti effettuati, sono emersi diversi precedenti penali a carico dell’uomo per reati contro il patrimonio. Oltre alla refurtiva, i poliziotti hanno trovato un cacciavite utilizzato per smontare i fari.

Restituzione e conseguenze legali

I gruppi ottici sono stati restituiti al legittimo proprietario dell’auto, che ha formalizzato la querela dopo aver constatato il danno subito. Il 51enne è stato arrestato per furto aggravato e, sentito il PM di turno, è stato disposto il suo trasferimento in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

