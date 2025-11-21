Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino italiano di 32 anni nella notte tra il 25 ottobre e il 26 ottobre 2025 a Monza per il reato di riciclaggio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, si è improvvisato meccanico ed è stato sorpreso mentre smontava pezzo per pezzo un’autovettura rubata, dopo essere stato segnalato da un cittadino. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha agito in flagranza di reato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal personale della Questura di Monza e della Brianza, in particolare dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’intervento si è svolto nella notte del 25 ottobre 2025, quando le Volanti sono state allertate da una chiamata di emergenza proveniente da un cittadino che aveva notato movimenti sospetti attorno a un’auto parcheggiata lungo una via pubblica.

L’intervento della Polizia

Secondo quanto riferito dalle autorità, la segnalazione è arrivata intorno alle 00.10. Un uomo, descritto come vestito di nero, con il volto coperto e guanti da meccanico, è stato visto armeggiare con fare sospetto attorno a una vettura. Poco dopo, il soggetto ha iniziato a smontare l’auto pezzo dopo pezzo. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato l’uomo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dal cittadino.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Alla vista della pattuglia, il sospetto ha tentato di fuggire, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Durante il controllo, è stato accertato che l’uomo stava smontando il fanale anteriore di un’autovettura parcheggiata in strada. Gli agenti hanno inoltre verificato che il veicolo era stato oggetto di furto e risultava già denunciato una settimana prima.

I precedenti dell’arrestato

L’uomo arrestato, un giovane cittadino italiano di 32 anni, era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. La gravità del fatto, unita alla flagranza del reato e alla pericolosità sociale dell’individuo, ha portato gli agenti a condurlo presso le camere di sicurezza della Questura.

L’udienza di convalida

L’arresto è stato formalizzato e il giovane è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta il 19 novembre 2025 davanti al GIP del Tribunale di Monza.

IPA