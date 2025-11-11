Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Catania per tentato furto aggravato: un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di smontare le portiere di un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione di un poliziotto. L’episodio si è verificato lungo una traversa di via Garibaldi, dove il sospettato agiva con la complicità di un altro individuo. I due, per non destare sospetti, avevano indossato uniformi simili a quelle degli operatori ecologici. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza di un agente libero dal servizio che, insospettito dai rumori e dai movimenti sospetti, ha dato l’allarme e ha inseguito i malviventi.

L’azione dei ladri e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo che un poliziotto, libero dal servizio e residente nei pressi del luogo del reato, ha udito un forte rumore di vetri infranti provenire dalla strada. Affacciatosi alla finestra, l’agente ha notato due uomini che armeggiavano su un’auto in sosta. I sospetti si sono rivelati fondati: i due stavano cercando di smontare le portiere del veicolo, agendo con destrezza e cercando di confondersi tra gli operatori ecologici impegnati nella pulizia mattutina delle strade.

I due uomini, uno dei quali identificato come un pluripregiudicato di 40 anni, si sono aggirati tra le auto parcheggiate lungo una traversa di via Garibaldi. Per passare inosservati, hanno indossato uniformi simili a quelle degli addetti alla pulizia urbana. Dopo aver scelto il veicolo da colpire, hanno iniziato a smontare le portiere, ma il rumore provocato dalla rottura dei vetri ha attirato l’attenzione del poliziotto fuori servizio. L’agente ha immediatamente allertato la Sala Operativa della Questura e, senza esitazione, è sceso in strada per affrontare i ladri.

La fuga e l’arresto

Alla vista del poliziotto, i due uomini hanno tentato la fuga. Uno dei malviventi è riuscito a dileguarsi, mentre il complice, il quarantenne pluripregiudicato, è stato inseguito e bloccato dopo una lunga corsa. Determinante è stato il supporto dei colleghi della volante della Questura, che sono giunti rapidamente sul posto. L’uomo è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato in concorso, con la presunzione di innocenza che resta valida fino a sentenza definitiva.

L’identificazione e i precedenti

Una volta condotto negli uffici della Polizia, il fermato è stato identificato come un volto già noto alle forze dell’ordine. Il suo passato comprende precedenti per truffa ed estorsione, reati che lo avevano già portato all’attenzione degli investigatori. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima. Nel frattempo, sono in corso le indagini per risalire all’identità del complice riuscito a fuggire.

Il veicolo e la denuncia dei turisti

Le verifiche effettuate sull’auto presa di mira hanno permesso di accertare che il veicolo era stato noleggiato da una coppia di turisti francesi, in soggiorno nella zona. Dopo essere stati contattati dalla Polizia, i turisti si sono recati sul posto, dove hanno formalizzato la denuncia per tentato furto.

