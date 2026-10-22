Smontano decine di canaline di rame da due condomini a Pescara in piena notte: arrestati dopo la fuga

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Stavano smontando decine di canaline di rame da due condomini in ristrutturazione, in piena notte. A Pescara, vicino a piazza della Marina, i carabinieri hanno sorpreso e arrestato due uomini di 34 e 23 anni, che alla vista dei militari hanno provato inutilmente a scappare. Tutta la refurtiva è tornata ai proprietari.

Furto di rame a Pescara, sorpresi nei condomini di piazza della Marina

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre.

I militari della Sezione Radiomobile erano impegnati in controlli mirati contro furti e altri reati contro il patrimonio.

Hanno sorpreso i due mentre staccavano e portavano via le canaline dagli immobili in ristrutturazione.

Colti sul fatto, hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati subito.

Arresto in attesa della convalida, il rame torna ai proprietari

Entrambi hanno precedenti per reati dello stesso tipo.

Dopo gli accertamenti sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Il rame è stato recuperato per intero e restituito ai proprietari dei due palazzi.

IPA