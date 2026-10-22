Smontano decine di canaline di rame da due condomini a Pescara in piena notte: arrestati dopo la fuga
Due uomini sono stati arrestati a Pescara dopo essere stati sorpresi mentre rubavano canaline di rame da condomini in ristrutturazione.
Stavano smontando decine di canaline di rame da due condomini in ristrutturazione, in piena notte. A Pescara, vicino a piazza della Marina, i carabinieri hanno sorpreso e arrestato due uomini di 34 e 23 anni, che alla vista dei militari hanno provato inutilmente a scappare. Tutta la refurtiva è tornata ai proprietari.
- Furto di rame a Pescara, sorpresi nei condomini di piazza della Marina
- Arresto in attesa della convalida, il rame torna ai proprietari
Furto di rame a Pescara, sorpresi nei condomini di piazza della Marina
Come riporta l’Arma dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre.
I militari della Sezione Radiomobile erano impegnati in controlli mirati contro furti e altri reati contro il patrimonio.
Hanno sorpreso i due mentre staccavano e portavano via le canaline dagli immobili in ristrutturazione.
Colti sul fatto, hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati subito.
Arresto in attesa della convalida, il rame torna ai proprietari
Entrambi hanno precedenti per reati dello stesso tipo.
Dopo gli accertamenti sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.
Il rame è stato recuperato per intero e restituito ai proprietari dei due palazzi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.