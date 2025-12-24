Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 17 soggetti indagati e di ingenti sequestri il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri di Chieti contro una rete di truffa telematica ai danni di una persona anziana. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha portato a perquisizioni e sequestri tra le province di Napoli, Salerno e i comuni toscani di Fucecchio, Empoli e Santa Croce sull’Arno. Il raggiro, perpetrato il 15 ottobre 2025, è stato realizzato attraverso sofisticate tecniche di smishing, con l’obiettivo di sottrarre somme di denaro a cittadini, in particolare anziani, mediante l’invio di migliaia di SMS fraudolenti.

Il modus operandi dei truffatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia di una truffa subita da una persona anziana, raggirata da individui che si sono finti operatori di una nota società di pagamenti digitali. Gli indagati, utilizzando utenze telefoniche intestate a soggetti inesistenti e con generalità false, hanno indotto la vittima a credere che fosse in corso un pagamento non autorizzato dal suo conto corrente.

La truffa è stata orchestrata tramite una serie di messaggi telefonici, che hanno portato la vittima a contattare un numero indicato dagli stessi malfattori. Durante la conversazione, i truffatori sono riusciti a farsi fornire le credenziali di accesso e dispositive dell’home banking della vittima. Una volta ottenuto il controllo del conto, hanno innalzato i limiti dei bonifici istantanei ed eseguito due disposizioni di pagamento di 48.500 euro e 47.800 euro verso conti correnti intestati a soggetti residenti tra Napoli e Salerno.

Il riciclaggio del denaro e i primi sequestri

Le somme sottratte sono state in gran parte trasferite su conti esteri in Belgio e Lussemburgo, intestati a società riconducibili ad altri soggetti campani, risultati titolari di numerosi rapporti finanziari presso 11 istituti di credito. L’analisi dei movimenti bancari ha evidenziato che tali conti erano utilizzati esclusivamente per perpetrare truffe. La parte residua del denaro è stata prelevata in contanti presso sportelli ATM nelle province di Napoli e Salerno da altri indagati.

Le indagini e le perquisizioni in Campania

Le prime attività di polizia giudiziaria hanno permesso di localizzare in Campania le abitazioni degli indagati: 4 residenti nella città di Napoli e 5 tra Salerno e provincia. Nei loro confronti, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti ha eseguito perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. Sono stati identificati 4 intestatari dei conti correnti utilizzati per il transito del denaro e sequestrato materiale probatorio, tra cui numerose carte prepagate “Postepay Evolution” intestate a soggetti fittizi, documentazione bancaria e telefoni cellulari con SIM card.

La centrale dello smishing in Toscana

L’attività investigativa si è poi spostata in Toscana, dove è stato individuato nel comune di Santa Croce sull’Arno un immobile adibito a call center, utilizzato per inviare quotidianamente migliaia di SMS fraudolenti. L’inoltro dei messaggi avveniva tramite centinaia di SIM telefoniche intestate a persone extracomunitarie, per lo più di nazionalità pakistana, e gestite tramite consolle multisim. Due dealer, ubicati nei comuni di Fucecchio ed Empoli, sono risultati coinvolti nell’intestazione e fornitura delle SIM ai truffatori.

L’operazione di polizia e i sequestri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito una vasta operazione nei comuni toscani, effettuando perquisizioni presso il call center, occupato da un 38enne pakistano, e presso i due negozi di telefonia gestiti da cittadini pakistani. Sono stati sequestrati 3 apparati modem multisim, 685 schede SIM Iliad, 6 notebook, 1 router 4G, 9 telefoni cellulari, 4 personal computer e 1 supporto informatico. Questo intervento ha permesso di interrompere il flusso di migliaia di SMS-truffa che raggiungevano potenziali vittime su tutto il territorio nazionale.

Il fenomeno dello smishing e le vittime

Il fenomeno, noto come “smishing”, consiste nell’invio massivo di messaggi di testo fraudolenti con l’obiettivo di carpire dati sensibili e accedere ai risparmi delle vittime. Dalle indagini è emerso che i danni patrimoniali sono stati particolarmente ingenti per i cittadini più anziani, considerati più vulnerabili a questo tipo di truffa.

Le indagini in corso e la posizione degli indagati

L’attività investigativa, che al momento coinvolge 17 soggetti, prosegue per recuperare il denaro sottratto e individuare eventuali ulteriori responsabili.

