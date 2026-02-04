Snoop Dogg a Gallarate per le Olimpiadi 2026, tedoforo a sorpresa sotto una finta nevicata: sindaco criticato

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Se ne parlava da giorni, e alla fine il misterioso “ospite internazionale” è arrivato. Mercoledì 4 febbraio, sotto una finta nevicata, Snoop Dogg è apparso in piazza Libertà a Gallarate, in provincia di Varese, nei panni del tedoforo a pochi giorni dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Non si tratta di una prima volta, dato che aveva già ricoperto il medesimo ruolo nel 2024 ai Giochi di Parigi. Questa volta, però, ad accompagnarlo c’è stata anche una finta nevicata, oltre al sindaco Andrea Cassani, criticato sui social per la presenza del rapper.

Migliaia di persone a Gallarate per Snoop Dogg

Il rapper, tra due ali di fila e circa 3 mila studenti accorsi dalle scuole della zona, è stato accolto da Francesca Caruso, assessora regionale alla Cultura, e dal sindaco, Andrea Cassani.

Tra gli altri tedofori, anche Davide Oldani e Monica Maggioni.

Le polemiche

Sotto il post del sindaco, sono apparsi alcuni commenti critici nei confronti della presenza di Snoop Dogg: “Cosa c’entra con la fiamma olimpica?“.

Oppure: “Dovrebbe spiegare ai cittadini i criteri della scelta e i valori che vuole trasmettere alle Olimpiadi. Mi dispiace, stavolta sono delusa”.

Il video di Snoop Dogg prima della fiaccola

Snoop Dogg era già stato tedoforo ai Giochi di Parigi, nel 2024.

Due anni dopo ha scelto Gallarate per riprendere in mano la fiaccola.

Queste le immagini pubblicate sui suoi social prima di scendere in strada nel Varesotto:

Quando arriverà a Milano la fiamma

L’arrivo della fiamma a Milano è previsto giovedì 5 febbraio, alla vigilia della cerimonia d’apertura dei Giochi.

Chi è Snoop Dogg

Snoop Dog, nome d’arte di Calvin Cordozar Bradus Jr, è un rapper, attore e produttore statunitense.

Nato a Long Beach il 20 ottobre 1971, ha venduto oltre 35 milioni di dischi in tutto il mondo.

Oltre alla musica, è noto anche per essersi dichiarato da sempre un fumatore di cannabis: nel 2013 ha dichiarato di fumare circa 80 spinelli al giorno.

In seguito ha ottenuto l’autorizzazione all’uso della cannabis terapeutica in California per curare l’emicrania.

Nel 2023 ha annunciato che avrebbe smesso di fumare, ma la dichiarazione faceva parte di un’operazione commerciale per promuovere un braciere senza fumo, chiamato SoloStove.

Alle spalle ha diverse condanne: dal possesso di droga e spaccio (1990 e 2015) al possesso illegale di armi (1997).

Archiviate le accuse di violenza sessuale, assolto da quelle di aggressione verso un fan e soprattutto da quella di omicidio per la morte di Philip Woldermariam, membro di una gang rivale, ucciso nel 1993 in realtà dalla sua guardia del corpo.