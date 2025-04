Soccorritori della Mezzaluna Rossa uccisi in attacco di Israele a Gaza, il video delle ambulanze smentisce Idf

Nessun convoglio di veicoli sospetti e nessuna “minaccia”: un video smentisce la versione di Israele sull’attacco di soldati di Idf contro operatori umanitari nella Striscia di Gaza, in cui sono morte 15 persone, ritrovate dopo una settimana in una fossa comune. Le immagini recuperate dal cellulare di una delle vittime mostrano chiaramente come le ambulanze della Mezzaluna Rossa viaggiassero con luci, lampeggianti accesi e insegne riconoscibili.

L’attacco al convoglio di soccorritori a Gaza

La strage è avvenuta il 23 marzo alle porte di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ma i corpi sono stati trovati soltanto il 30 marzo in una fossa comune poco profonda, accanto alle ambulanze accartocciate e a un veicolo delle Nazioni Unite.

Israele ha dichiarato sin dal primo momento che i soldati di Idf avessero aperto il fuoco contro il convoglio perché “identificato come una minaccia“, in quanto i veicoli procedevano a luci spente e in modo sospetto. Un video pubblicato dal New York Times contraddice questa ricostruzione, mostrando i momenti dell’attacco, costringendo l’esercito di Tel Aviv a ritrattare.

Secondo quanto riferito da Nyt, in alcune foto satellitari scattate subito dopo l’attacco si vedono i veicoli raggruppati al lato della strada. Due giorni dopo, le immagini mostrano che i veicoli erano stati sepolti: “Accanto alla terra smossa ci sono tre bulldozer militari israeliani e un escavatore. Inoltre, i bulldozer hanno eretto barriere di terra sulla strada accanto alla fossa comune”, si legge sul quotidiano.

Il video del paramedico della Mezzaluna Rossa

Il filmato è stato girato da un paramedico della Mezzaluna Rossa ucciso nell’assalto al convoglio, negli ultimi istanti prima di morire. Funzionari della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno dichiarato in una conferenza stampa all’Onu che lo sottoporranno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Nyt ha affermato di avere ottenuto le immagini, di cui sono stati verificati ora e luogo, da un diplomatico di alto rango dell’Onu. Il video di circa 7 minuti mostra il convoglio umanitario, formato da ambulanze della Mezzaluna Rossa, della Difesa civile palestinese, un camion dei vigili del Fuoco e da un’auto delle Nazioni Unite.

Il soccorritore riprende la colonna di mezzi che procede con lampeggianti e fari accesi, fermandosi all’improvviso quando al lato della strada appare un’ambulanza bloccata di traverso.

Il paramedico insieme ad altri operatori in uniforme della Mezzaluna Rossa palestinese scendono e si avvicinano al veicolo danneggiato: “Oh Dio, spero stiano bene… Eccoli lì, sparsi ovunque. Presto, presto, sembra un incidente” si sente dire.

Fonte foto: ANSA

Gli attimi prima dell’attacco israeliano al convoglio della Mezzaluna Rossa

In quel momento si sente la raffica di mitragliatrici e le immagini diventano confuse, mentre l’audio continua a registrare l’attacco per diversi minuti.

“Perdonami, mamma. Questa è la strada che ho scelto: aiutare le persone” dice l’uomo in arabo, mentre qualcun altro urla “ci sono gli israeliani”.

“Non c’è altra divinità se non Dio, non c’è altra divinità se non Dio, Maometto è il suo messaggero…” si sente nel video: è il paramedico che inizia a recitare la shahada, la dichiarazione di fede musulmana, consapevole della imminente morte.

Le indagini di Israele

Israele sostiene che nelle auto ci fossero dei “terroristi“, affermando di aver ucciso nove presunti miliziani, di cui è stato diffuso soltanto un nome, che però non compare nell’elenco delle vittime pubblicato dalla Mezzaluna Rossa o dalla Difesa civile di Gaza.

Il 28 marzo il portavoce dell’Idf, Nadav Shoshani, aveva spiegato che i soldati avevano sparato dopo aver individuato “veicoli non coordinati che avanzavano in modo sospetto verso le truppe, senza fari né segnali d’emergenza”.

Sull’accaduto le forze dell’Idf hanno aperto delle indagini, ammettendo secondo quanto emerso dai primi risultati che la dichiarazione secondo cui le ambulanze avevano le luci spente era errata e si basava sulla testimonianza dei soldati presenti.