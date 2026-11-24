Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 50enne è stato arrestato a Sesto Fiorentino per lesioni personali a un operatore sanitario, dopo aver aggredito i soccorritori intervenuti per una lite in un circolo. L’uomo, in stato di ebbrezza, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Firenze.

Sesto Fiorentino: la lite e l’intervento dei sanitari

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato richiesto dal responsabile del locale dopo che l’uomo aveva litigato con altri avventori. All’arrivo del personale del 118, il 50enne ha rifiutato l’assistenza e ha iniziato a inveire contro i soccorritori. La situazione si è aggravata con l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata: l’uomo ha colpito a pugni la carrozzeria, ammaccandola.

L’aggressione e l’arresto

Quando l’autista soccorritore ha provato a calmarlo, è stato colpito violentemente alla tempia. L’uomo ha tentato di colpirlo ancora e di morderlo, ma gli altri operatori sono riusciti a bloccarlo. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Signa, inviati dalla Centrale Operativa, lo hanno trovato trattenuto a fatica dai sanitari, quindi lo hanno immobilizzato e arrestato. Il soccorritore è stato medicato all’Ospedale di Careggi e giudicato guaribile in 14 giorni.

Ai domiciliari, indagini preliminari

L’arrestato, già noto alle Forze dell’Ordine, è un residente di Calenzano. La Procura della Repubblica di Firenze ha disposto per lui gli arresti domiciliari.