Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Social vietati per gli under 13 e accesso limitato, tramite l’account dei genitori, per gli under 16. La proposta del Governo, che dovrebbe arrivare alla Camera attraverso un emendamento al decreto sicurezza, è al centro dell’attenzione delle famiglie e degli esperti psicologi, psichiatri e pedagogisti, che già in passato avevano invocato norme per l’utilizzo delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Adesso il testo riprende un disegno di legge nato da un’iniziativa parlamentare bipartisan e l’intenzione dell’esecutivo è di arrivare all’approvazione entro la fine di novembre.

Le nuove disposizioni si rifanno anche al Kids Act allo studio dell’Unione europea e al momento sono state accolte positivamente dalla Fondazione Patti Digitali: “Siamo molto soddisfatti che si stia finalmente andando verso l’approvazione di una norma che abbiamo sempre sostenuto e che consideriamo fondamentale per la protezione dei più giovani”, ha commentato Marco Gui, Presidente della stessa organizzazione e docente di Sociologia dei Media all’Università di Milano-Bicocca. “Avremmo preferito un provvedimento autonomo anziché l’inserimento nel decreto Sicurezza. La protezione dei minori nell’ambiente digitale non riguarda soltanto l’ordine pubblico, ma investe direttamente la salute e l’educazione. Nonostante questo limite e il ritardo con cui si è arrivati fin qui, riteniamo che si tratti di un passo avanti molto importante”, ha aggiunto, sottolineando un aspetto nuovo del documento, rispetto al GDPR: “Non lascia alle grandi piattaforme tecnologiche il compito di stabilire autonomamente le soglie di età e contribuisce ad affermare un orientamento culturale chiaro: l’accesso a determinati ambienti digitali deve essere graduale e rispettoso delle fasi di sviluppo dei minori”.

Le nuove norme, comunque, rispondono anche all’appello lanciato a settembre 2024 dai pedagogisti Daniele Novara e Alberto Pellai per rinviare l’accesso agli smartphone e ai social per i più giovani, sostenuti nell’iniziativa anche da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, anche per evitare conseguenze per la salute mentale di bambini e ragazzi.

A questo proposito, l’opinione della psichiatra e psicoanalista Adele Lucattini, esperta di giovani e componente della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association.

L’uso precoce ed eccessivo dei social media che rischi comporta per la salute dei minori, da un punto di vista fisico?

“Nei bambini mente e corpo crescono insieme. Passare troppo tempo davanti a uno schermo toglie spazio al gioco fisico e rallenta lo sviluppo della coordinazione, dei movimenti più fini e della percezione dello spazio. A questo si aggiungono i rischi legati alla sedentarietà, come sovrappeso, problemi di postura, affaticamento della vista e disturbi del sonno. Muoversi non serve solo a stare in salute, è il modo principale con cui un bambino impara a conoscere il proprio corpo e a costruire la propria autonomia, attraverso cui gioca e cresce in nodo naturalmente sano”.

A preoccupare, però, sono anche soprattutto le conseguenze sul benessere mentale. Cosa ne pensa?

“L’esposizione precoce e prolungata ai social può interferire con i processi di maturazione psichica, favorendo la disregolazione emotiva, l’impulsività, gli stati ansiosi e depressivi e le condotte di dipendenza. Come confermato anche da ampi studi come quello pubblicato su JAMA Network Open nel 2025, l’aumento del tempo trascorso sulle piattaforme in età evolutiva predice direttamente un incremento dei sintomi depressivi. Inoltre, il controllo abituale dei social in preadolescenza modifica nel tempo la sensibilità delle aree cerebrali legate alla ricompensa e alla regolazione emotiva”

Cosa significa in concreto, che tipo di conseguenze ci possono essere?

“L’iperstimolazione dei circuiti dopaminergici, cioè legati alla dopamina, insieme alla gratificazione immediata che questi dispositivi danno, può ridurre la capacità di tollerare l’attesa e la frustrazione. Inoltre, la continua ricerca di approvazione attraverso i like espone i più giovani a una crescente dipendenza dal giudizio altrui: questo rende più fragile l’autostima e condiziona i processi di costruzione dell’identità. In termini psicoanalitici, ne risente la possibilità di sviluppare un mondo interno ricco e autonomo”.

Anche altri Paesi si stanno dotando di leggi che limitino l’uso eccessivo dei social. Queste norme possono tutelare la salute dei minori e dei giovani in generale?

“È auspicabile una regolamentazione legislativa che tuteli la salute mentale dei più giovani: molti studi, infatti, mostrano che sarebbe opportuno posticipare ulteriormente l’accesso ai social, anche quando mediato dai genitori. La preadolescenza è una fase particolarmente delicata dello sviluppo psichico, caratterizzata dalla riorganizzazione dell’identità, dell’immagine corporea e degli equilibri narcisistici. Una conferma arriva da un ampio studio longitudinale, pubblicato nel 2026 sul Medical Journal of Australia, che mostra come la preadolescenza e prima adolescenza tra i 12 e i 13 anni rappresenta la finestra di maggiore vulnerabilità agli effetti negativi dei social sulla salute mentale, con un rischio significativamente più elevato di sintomi depressivi e calo del benessere psicologico per l’esposizione ai social”.

Lei, quindi, ritiene che i limiti previsti dalla proposta di legge siano fondati?

“Penso che sarebbe preferibile consentire un accesso guidato non prima dei 13 anni, mantenendo i 16 anni come soglia minima per un utilizzo autonomo. In un’ottica psicoanalitica, il limite non ha una funzione repressiva, bensì protettiva e maturativa: permette di consolidare le risorse interiori necessarie per affrontare la complessità del mondo virtuale. Inoltre, la co-gestione dei dispositivi elettronici e del web con i genitori, può rinsaldare i legami ed avere un valore non solo educativo ma soprattutto relazionale. Penso che sia un’occasione imperdibile per apprendere e insegnare con piacere, crescendo insieme da un punto di vista digitale”.

A proposito dei genitori: anche l’Europa sta lavorando al Kids Act. Pensa che queste norme aiutino anche a sviluppare una maggiore consapevolezza, sia nei bambini che negli adulti? Anche i genitori possono risentire in qualche modo di un uso eccessivo o scorretto dei social? In che modo?

“L’EU KIDS Act, proposto dalla Commissione europea lo scorso settembre, mira a creare un ambiente digitale più sicuro attraverso un sistema di accesso graduale. Nello specifico vieta i social sotto i 13 anni, prevede account limitati e supervisionati dai genitori tra i 13 e i 14 anni e sposta sulle piattaforme online l’obbligo di eliminare i sistemi di software progettati per creare dipendenza. Il valore di questo provvedimento è sia culturale che educativo, perché sollecita anche gli adulti a interrogarsi sulle proprie abitudini riguardo l’uso di social e Chatbot (AI)”.

Il ricorso all’AI può avere effetti negativi?

“Sì, l’uso prolungato di social e AI può indurre anche negli adulti stati ansioso-depressivi, disturbi del sonno, sollecitare fragilità emotive, indurre isolamento affettivo e sociale. Particolarmente rilevante è il fenomeno della “tecnointerferenza” ovvero l’intrusione dei dispositivi nella relazione genitori-figli. Come confermato da uno studio su JAMA Pediatrics del 2025, l’uso dello smartphone da parte dei genitori in presenza dei bambini impoverisce gli scambi affettivi, riduce l’attenzione, il tempo dedicato e la disponibilità emotiva, incidendo sullo sviluppo psicologico e relazionale soprattutto dei più piccoli, ma ha effetti negativi anche sui figli preadolescenti e adolescenti. Poiché bambini e adolescenti apprendono soprattutto attraverso l’identificazione inconscia e per imitazione consapevole, l’esempio quotidiano dei genitori in primis e degli adulti in generale, resta in assoluto il metodo più efficace, nonostante la necessità per la crescita di qualche “no” e qualche divieto”.