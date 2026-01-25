Social vietati ai minori di 15 anni, Macron vuole la legge subito in Francia per proteggere i bambini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al suo governo di accelerare la procedura per l’approvazione del divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia in modo che entri in vigore prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. La richiesta arriva dopo che il Regno Unito si è mosso in questa stessa direzione.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto, in un video pubblicato nella serata di sabato 24 gennaio 2026 da Bfmtv, di accelerare la procedura di approvazione al Senato della legge che vieterebbe i social ai minori di 15 anni in tutta la Francia.

L’obiettivo del presidente è quello di far sì che il divieto entri in vigore prima che inizi il prossimo anno scolastico a settembre. “Vieteremo i social network ai minori di 15 anni e vieteremo i telefoni cellulari nelle nostre scuole superiori” ha dichiarato Macron.

123RF

Il testo sarà esaminato dall’Assemblea nazionale lunedì 26 gennaio. Durante il suo intervento, Macron ha dichiarato:

I cervelli dei nostri bambini e adolescenti non sono in vendita. Le loro emozioni non sono in vendita, né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi.

I rischi dei social per i bambini

L’accelerazione sulla legge che vieterebbe i social ai minori di 15 anni è arrivata in seguito alla pubblicazione di un rapporto dell’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

Nel documento, che ha analizzato un campione di bambini e ragazzi tra i 12 e i 17 anni, si rileva che quasi il 90% degli intervistati utilizza lo smartphone e che il 58% di loro ha almeno un profilo social.

Il rapporto evidenzia anche una serie di effetti dannosi dei social network, tra cui un maggior rischio di comportamenti autolesionistici, consumo di alcol e di altre sostanze stupefacenti, legali e illegali.

Il divieto dei social ai bambini in Australia e nel Regno Unito

La Francia non è il primo Paese occidentale a muoversi verso un divieto dell’utilizzo dei social per bambini e ragazzi. L’Australia ha infatti anticipato tutti.

Ha vietato, dal 10 dicembre scorso, a tutti i minori di 16 anni di avere un account sui social. Da allora le piattaforme hanno sospeso l’accesso a oltre 4,7 milioni di account.

Sempre nel mondo anglosassone, il governo del Regno Unito ha iniziato a valutare una legge simile, anche se la sua approvazione sembra essere ancora lontana.