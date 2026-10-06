Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 37 milioni di euro sequestrati e oltre 40 perquisizioni il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha colpito un articolato sistema di reati tributari e riciclaggio in diverse province italiane. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha riguardato 22 persone fisiche, tra cui 2 professionisti, e ha permesso di smantellare una rete di società fittizie utilizzate per la gestione illecita di manodopera e il trasferimento di ingenti somme di denaro.

Un sistema di società fittizie e manodopera sfruttata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche, ma in realtà create con il solo scopo di fungere da serbatoi di manodopera.

Queste società, prive di reale operatività, venivano utilizzate per assumere o licenziare circa 1000 lavoratori – tra saldatori, carpentieri e manovali d’officina, perlopiù di origine straniera – in base alle esigenze delle vere società operative coinvolte. In questo modo, le aziende beneficiarie riuscivano a ottenere un notevole risparmio fiscale e a disporre di forza lavoro senza dover rispettare gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro dipendente, come la gestione amministrativa, le tutele salariali e previdenziali e l’assunzione a tempo indeterminato.

Le province coinvolte e l’estensione nazionale dell’indagine

L’operazione ha visto l’esecuzione di oltre 40 perquisizioni nelle province di Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. L’attività investigativa ha portato alla luce un sistema molto più ampio di quanto inizialmente ipotizzato, con il coinvolgimento di ulteriori soggetti dediti al riciclaggio dei proventi illeciti derivanti dalla somministrazione di personale. Solo una parte delle somme incassate veniva effettivamente destinata al pagamento dei lavoratori, mentre il resto veniva trasferito e occultato attraverso una rete di società cartiere.

Il ruolo delle società cartiere e l’underground banking

In particolare, nelle province di Napoli e Bergamo, i cosiddetti “riciclatori” gestivano 155 società cartiere, emettendo fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di 130 milioni di euro. Le somme venivano poi retrocesse in contanti, dopo essere transitate su diversi conti bancari, al netto di una commissione compresa tra il 14 e il 22 per cento, secondo il tipico schema dell’“underground banking”. Il sistema ha coinvolto circa 1200 soggetti economici e ha permesso il trasferimento all’estero di oltre 80 milioni di euro in circa 2 anni.

Compensazioni fiscali fittizie e altri dettagli dell’operazione

Un ulteriore aspetto emerso riguarda la sistematica compensazione delle imposte dovute dalle società cartiere con 11 milioni di euro di crediti fiscali fittizi. Le perquisizioni hanno inoltre permesso di scoprire un vero e proprio “ufficio finanziario” dotato di server, computer, una macchina conta-banconote, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito utilizzate per il ritiro di denaro. Sono stati sequestrati anche 250 mila euro in contanti, gioielli, numerosi orologi di lusso – tra cui uno del valore stimato di 100 mila euro – immobili, autovetture e centinaia di conti correnti, il cui saldo sarà quantificato nei prossimi giorni.

La collaborazione internazionale e le indagini a San Marino

Di rilievo anche la cooperazione giudiziaria con il Tribunale unico della Repubblica di San Marino, che ha consentito il sequestro di circa 7.5 milioni di euro relativi a rapporti finanziari intrattenuti da uno degli indagati, già condannato per reati tributari. Questo soggetto era solito giustificare la disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco. Sulla base degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, l’Autorità Giudiziaria sammarinese ha avviato indagini proprie, disponendo accertamenti su slot machine e sul comportamento di alcuni dipendenti.

Impegno della Guardia di Finanza e presunzione di innocenza

L’operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi fiscali, all’indebita compensazione di debiti tributari con crediti fittizi, allo sfruttamento della manodopera e all’illecita reintroduzione dei profitti nell’economia legale. Le indagini sono state orientate a colpire sistematicamente i patrimoni e le disponibilità finanziarie ottenute illecitamente, a tutela degli operatori onesti e dei lavoratori, garantendo il regolare funzionamento della concorrenza.

GdF