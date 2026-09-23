Società quotate, l'inchiesta scuote Milano: 10 misure cautelari, due in carcere

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È di dieci soggetti raggiunti da provvedimenti cautelari il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Milano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Le misure sono state eseguite nella mattinata odierna e riguardano accuse di manipolazione del mercato, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, false comunicazioni sociali, formazione fittizia di capitale e malversazione di erogazioni pubbliche, tutte contestate nell’ambito di un’inchiesta su società quotate.

Le misure cautelari e i soggetti coinvolti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano dopo gli interrogatori preventivi tenutisi l’11 settembre 2026. L’ordinanza ha colpito dieci soggetti: due sono stati sottoposti alla custodia in carcere, mentre otto hanno ricevuto misure interdittive che vietano loro di esercitare professioni contabili e di assumere incarichi direttivi in imprese o persone giuridiche per dodici mesi.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato alla contestazione di gravi ipotesi di reato. Tra queste figurano la manipolazione del mercato, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, le false comunicazioni sociali da parte di società quotate, la formazione fittizia di capitale e la malversazione di erogazioni pubbliche. Sono stati inoltre contestati i correlati illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, per i reati commessi a vantaggio delle società oggetto di indagine.

Le indagini e i ruoli coinvolti

Le attività investigative, svolte anche con la collaborazione di CONSOB, hanno evidenziato condotte illecite da parte dell’amministratore delegato e del direttore generale delle società quotate, con il coinvolgimento di trentatré tra consiglieri, sindaci, amministratori e professionisti. Le azioni contestate erano finalizzate a sottoscrivere fittizi aumenti di capitale, drenare liquidità dalle società, raccogliere fondi attraverso finanziamenti garantiti dallo Stato e destinarli a scopi diversi da quelli previsti, nonché a frodare il mercato finanziario tramite l’uso distorto dei Prestiti Obbligazionari Convertibili non standard (POC) per oltre trenta milioni di euro.

Il meccanismo fraudolento e i danni al mercato

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le società coinvolte hanno stipulato contratti di finanziamento con una società inglese, che avrebbe dovuto ricevere azioni in cambio della liquidità fornita, oltre a commissioni pari al cinque per cento del prestito. Tuttavia, è stato accertato che il reale sottoscrittore era una società italiana, le cui quote sono state sequestrate, e che la liquidità proveniva da società riconducibili allo stesso amministratore delegato e alle società quotate stesse.

Attraverso questo schema, che secondo l’accusa integra il reato di manipolazione del mercato, gli indagati avrebbero ottenuto vantaggi economici dalla vendita delle nuove azioni emesse nell’ambito dei POC e dall’incasso di commissioni, ingannando e danneggiando il mercato. La conversione delle obbligazioni ha portato a una diluizione delle azioni disponibili e al conseguente deprezzamento dei titoli.

IPA