Sofia Barberi morta nell'incidente a Ceriale, il dolore della madre Barbara De Stefano: "Era cosciente"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Doloroso sfogo della madre di Sofia Barberi, la 22enne morta in un incidente a Ceriale (Savona) dopo essere stata travolta da un’auto guidata da una neopatentata. “Alla ragazza che guidava hanno tolto la patente per tre mesi, a me hanno tolto per sempre mia figlia”, ha detto Barbara De Stefano.

La madre di Sofia Barberi

“Era la mia bambina, bella, solare. Questa casa ormai è morta senza di lei”, ha detto Barbara De Stefano a La Stampa.

“Mi hanno tolto un pezzo di vita. Lei ed Emma erano inseparabili. Quel giorno si erano fatte un tatuaggio insieme: il numero 5, per ricordare che il 5 giugno erano andate al concerto di Vasco Rossi a Ferrara”.

“Emma si era poi tatuata anche il nome di Sofia. Erano una cosa sola“, riferendosi all’amica che era in scooter con la figlia quando è avvenuto l’incidente.

La donna ha parlato anche del dolore del padre di Sofia, dal quale è separata da molti anni che con tutta la sua famiglia sta “soffrendo molto per la perdita di nostra figlia”, così come l’attuale compagno della madre che ha affermato di aver costruito con il tempo un rapporti speciale con la ragazza che conosceva da quando aveva 10 anni.

“Le ho voluto un bene immenso e ho sempre cercato di trasmetterle il meglio di me. Con lei se n’è andato anche un pezzo del mio cuore“, ha detto l’uomo.

La madre sui video girati sul luogo dell’incidente

Sui video che sono stati pubblicati sui social da chi era dentro la macchina che ha investito Sofia e che hanno generato pubblico sdegno, De Stefano ha detto di sapere “che ci sono, ma per il momento non ho nemmeno pensato di vederli”.

De Stefano, assessora al welfare di Ceriale, ha spiegato che “è come se di punto in bianco fosse calato il buio. Quando mi sono candidata alle ultime elezioni comunali a Ceriale, Sofia mi aveva fatto trovare una torta, dicendomi che comunque fosse andata per lei io avevo vinto”.

“Sofia era una ragazza responsabile, non beveva ed era molto attenta in tutte le cose che faceva”, ha raccontato la madre.

Il ricordo di Sofia

Sofia avrebbe compiuto 23 anni il 26 giugno. “Era bella, adorava fare shopping come le ragazze della sua età. Aveva un fisico stupendo e aveva anche partecipato a un paio di sfilate per un negozio di Pietra Ligure”, ha aggiunto De Stefano.

La ragazza da qualche anno era legata sentimentalmente a un ragazzo, si era diplomata al Falcone di Loano, lavorava accanto alla madre al Caf di Ceriale e voleva laurearsi in Consulenza del lavoro.

“Le mancavano 12 esami. Avevamo tanti progetti: volevamo comprare casa entro l’anno”, ha spiegato la madre.

Sofia era cosciente quando l’hanno caricata in ambulanza dopo l’incidente.”Ha detto: Non chiamate mia mamma che si preoccupa. Poi ha perso troppo sangue. Le trasfusioni non sono bastate”, ha raccontato De Stefano.

“E invece mi hanno chiamato – ha aggiunto – e da quella telefonata nella notte ho pregato senza fermarmi. Mia mamma, che mi aveva assistito quando Sofia è nata, è stata anche l’ultima a sentirne il battito e a chiuderle gli occhi”. Il pensiero ora va anche a Emma, l’amica rimasta gravemente ferita, sottoposta a lunghi e delicati interventi chirurgici: “Adesso le nostre preghiere sono tutte per lei. Le vogliamo un bene immenso”.