Sofia Barbieri morta nell'incidente a Ceriale, ansia per 18enne al volante: "Nessun motivo di stare al mondo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È indagata per omicidio stradale e lesioni gravissime la ragazza di 18 anni al volante dell’auto che ha travolto e ucciso Sofia Barbieri e ferito gravemente una sua amica. “Ora non ho più motivo di stare al mondo”, avrebbe detto, mentre il suo avvocato la descrive come “annientata e devastata”. La 18enne prende le distanze dal giovane che era in macchina con lei e che ha girato il video choc dopo l’incidente a Ceriale: “Non sono neanche miei amici”.

Incidente a Ceriale, indagata la 18enne al volante

Sarà formalmente aperto oggi, lunedì 22 giugno, dalla procura di Savona il fascicolo di indagine sul grave incidente stradale di Ceriale (Savona) in cui è morta la 22enne Sofia Barbieri. Lo riporta La Stampa.

Indagata per omicidio stradale e lesioni stradali gravissime la 18enne neopatentata, residente in provincia di Pavia, che era alla guida della Fiat 500 che si è scontrata con il motorino su cui viaggiavano la vittima e una sua amica, rimasta gravemente ferita.

ANSA

Nelle prossime ore il pm affiderà l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo della vittima.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente non sembrano esserci particolari dubbi: secondo quanto ricostruito sulla base dei vari filmati acquisiti, l’auto durante un sorpasso avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente col motorino su cui viaggiavano le due 22enni.

La 18enne “annientata e devastata”

La ragazza di 18 anni alla guida dell’auto che ha travolto Sofia Barbieri racconta a Repubblica la sua versione.

Spiega di essersi spostata a sinistra per sorpassare un Suv: “Non si capiva se andava piano o era proprio fermo”. Quindi lo schianto. “Ora non ho più motivo di stare al mondo”, dice.

Il suo avvocato, Paolo Larcesi, descrive la studentessa come “annientata e devastata, così come tutta la sua famiglia”.

Il video: “Non sono neanche miei amici”

La 18enne prende poi le distanze dal video postato su Instagram da chi era con lei in auto, in cui due giovani scherzano mentre i soccorritori tentano di salvare la vita alla vittima.

“Non sono neanche miei amici, mi hanno solo chiesto un passaggio”, racconta la ragazza.

Il giovane autore del filmato si è scusato poche ore dopo: “Ero ubriaco. Sono pentito e sto male”.

Come sta la ragazza ferita

Migliorano intanto le condizioni della ragazza di 22 anni in sella al motorino con Sofia Barbieri, rimasta gravemente ferita nell’incidente.

Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, i medici hanno dovuto amputarle una parte di una gamba per salvarle vita.

Ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nel pomeriggio di domenica è uscita dal coma farmacologico.

Lutto cittadino e fiaccolata a Ceriale per Sofia Barbieri

La sindaca di Ceriale, Marinella Fasano, ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Sofia Barbieri.

Funerali che non sono ancora stati fissati, dato che bisognerà attendere l’autopsia e la restituzione della salma alla famiglia.

Intanto nella serata di oggi ci sarà una fiaccolata in ricordo della 22enne, figlia di un’assessora comunale.