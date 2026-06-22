Sofia Barbieri morta nell'incidente a Ceriale, l'autore del video di scherno lascia l'Italia dopo le minacce

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In un nuovo reel pubblicato sui social, il ragazzo di Ceriale autore del video choc girato subito dopo l’incidente stradale in cui è morta Sofia Barberi ed è rimasta ferita gravemente Elena B., ha annunciato la scelta di lasciare l’Italia dopo le minacce ricevute. Il giovane sarebbe volato in Olanda.

L’autore del video di scherno sull’incidente a Ceriale lascia l’Italia

In un reel, il ragazzo di Ceriale finito nella bufera dopo l’incidente a Ceriale ha reso nota la sua scelta di lasciare l’Italia. Le sue parole riportate da ANSA, secondo cui il giovane sarebbe partito nella mattinata di lunedì 22 giugno con destinazione Olanda: “Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito”.

Poi, riprendendosi mentre stava per imbarcarsi su un volo a Malpensa, ha aggiunto: “Tutta Italia ci odia, remigrazione”. E ancora: “‘Sto incidente mi ha rovinato la vita. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p… Meno male che prendo tutto sul ridere, sennò qua…”.

Il video choc sull’incidente a Ceriale

Nell’incidente stradale che è costato la vita a Sofia Barberi, il motorino su cui viaggiava la vittima assieme all’amica Elena B., a cui è stato amputato un piede, si è scontrato per cause ancora in fase di accertamento con un’auto guidata da una ragazza neopatentata, con a bordo alcuni ragazzi.

Uno di loro è finito al centro delle polemiche a causa di un video pubblicato subito dopo lo schianto, in cui, ridendo, diceva: “Porca put.. .. ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro”.

Nonostante, dopo qualche ora, lo stesso ragazzo abbia chiesto pubblicamente scusa, affermando di non essersi reso conto della gravità di ciò che era successo, il video ha sollevato un’ondata di indignazione.

Alcuni si sono recati sotto casa sua proferendo ingiurie e minacce, tanto che i genitori, dopo essersi barricati all’interno dell’appartamento, hanno chiamato i carabinieri.

Le parole del datore di lavoro di Sofia Barberi

In una nota riportata da ANSA, Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, l’associazione datoriale dove lavorava Sofia Barberi, ha dichiarato: “È inconcepibile che al nostro dolore si sommi questo atto di disumanità che non possiamo ignorare: davanti a un incidente, davanti a una vita spezzata e a soccorritori impegnati nel tentativo disperato di salvare due ragazze, la prima reazione non può essere quella di prendere un telefono, registrare un video e trasformare una tragedia in contenuto da social”.