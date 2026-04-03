Sofia Di Vico morta per shock anafilattico dopo la cena con le compagne di basket, indagine per omicidio

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Sofia Di Vico aveva 15 anni, giocava a pallacanestro per la Unio Basket Maddaloni di Caserta e, assieme alla squadra, si trovava a Ostia per disputare un torneo. La giovane è morta mentre era a cena con i compagni di team, a causa di uno shock anafilattico. La sua allergia alle proteine del latte pare fosse stata comunicata al ristorante e adesso la Procura indaga per omicidio colposo.

Muore a 15 anni a cena con gli amici

La 15enne Sofia Di Vico, originaria di Maddaloni, in provincia di Caserta, si trovava a Roma assieme alla squadra di basket con cui giocava.

La Unio Basket Maddaloni era arrivata in Lazio per prendere parte al Mare di Roma Trophy in Pink, che si sarebbe dovuto disputare nei giorni successivi.

La cena del team in un ristorante nella zona di Ostia si è trasformata in tragedia quando Di Vico ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie.

Il malore è iniziato dopo il pasto e, nonostante la giovane avesse preso le medicine che portava sempre con sé, la situazione è peggiorata.

Il personale sanitario dell’ambulanza e i medici dell’ospedale in cui è stata prontamente trasportata non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

L’indagine per omicidio colposo

Sofia Di Vico era affetta da una seria allergia alle proteine del latte, per cui portava sempre con sé dei medicinali.

Dai primi accertamenti risulta che sia la struttura che il cuoco fossero stati debitamente informati dell’allergia della ragazza.

Dopo aver messo sotto sequestro la cucina del ristorante, la Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

La salma della 15enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà sottoposta ad autopsia al policlinico di Tor Vergata.

Il mondo del basket piange Sofia Di Vico

A seguito dell’enorme tragedia che ha colpito il team casertano, la società organizzatrice Alfa Omega ha scelto di sospendere il Mare di Roma Trophy.

Anche il Trofeo delle Province previsto in questi giorni in Campania è stato annullato in segno di lutto.

“Il dolore di questa famiglia, delle compagne di squadra, di questa società, è il dolore di tutti noi” scrive il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Pallacanestro sui social.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo: “È un giorno di profonda tristezza per tutti noi. Alla piccola Sofia va il nostro pensiero più dolce e le nostre preghiere”.

Shock anafilattico: è emergenza sanitaria

Così come riportato dai dati diffusi da Food Allergy Italia APS, in Italia si verificano ogni anno tra i 40 e i 60 decessi per shock anafilattico, di cui oltre la metà legata ad allergie alimentari.

“In Italia negli ultimi 20 anni si segnala un aumento del 400% degli accessi ai pronto soccorso per anafilassi causata dall’esposizione a un allergene. Decessi prematuri ed evitabili” spiega Antonella Muraro, direttore del Centro regionale Azienda Ospedale Università di Padova.

Oltre alla consapevolezza, l’unica modalità per rispondere prontamente a uno shock anafilattico è la somministrazione tempestiva di adrenalina.

L’adrenabile auto-iniettabile è classificata dall’Ema come un trattamento salvavita e dall’Oms come farmaco essenziale, eppure il suo reperimento non è sempre facile nel nostro Paese.