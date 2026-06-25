Sofia Donadio sopravvissuta a Crans-Montana ricorda l'incendio: "Uscita bloccata da una catena d'acciaio"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A quasi sei mesi dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, emergono nuovi dettagli sull’incendio costato la vita a 41 persone. A raccontarli è Sofia Donadio, la giovane italiana rimasta gravemente ferita nel rogo, che ha rivelato come una delle uscite di sicurezza del locale Constellation fosse bloccata non solo da uno sgabello, ma anche da una catena d’acciaio fissata al maniglione con un lucchetto.

Crans-Montana, il racconto di Sofia Donadio

La testimonianza di Sofia Donadio riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza presenti all’interno del Constellation, il locale dove si è consumata la tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

La giovane italiana, rimasta gravemente ferita durante il rogo, ha incontrato i giornalisti e ha raccontato alcuni particolari che potrebbero avere una certa rilevanza nell’ambito delle indagini.

Secondo quanto riferito, l’uscita di emergenza situata nell’interrato del locale non sarebbe stata semplicemente ostruita da uno sgabello, come emerso in precedenza, ma sarebbe stata chiusa anche con una catena e un lucchetto.

“Uscita bloccata da una catena d’acciaio”

“Questa uscita d’emergenza è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto”, ha detto Sofia Donadio ricordando quei momenti drammatici e la situazione che, a suo dire, esisteva da tempo all’interno della struttura.

La ragazza ha inoltre fornito una descrizione dettagliata del dispositivo che impediva l’apertura della porta.

Si trattava, ha spiegato la ragazza, di “una catena di acciaio, come quelle per legare le biciclette”, fissata direttamente “al maniglione” dell’uscita di sicurezza.

L’inchiesta e le norme di sicurezza

Le parole di Sofia Donadio riaccendono il dibattito sulle misure di sicurezza adottate nel locale e sul rispetto delle norme previste per le vie di fuga in caso di emergenza.

La presenza di una catena e di un lucchetto su una porta destinata all’evacuazione rappresenta infatti un elemento che potrebbe risultare centrale per chiarire eventuali responsabilità legate alla tragedia.

Intanto l’inchiesta della magistratura svizzera prosegue: sono previste per la metà di luglio due nuove audizioni che coinvolgeranno altrettanti imputati tra i 14 iscritti nel procedimento.

Gli interrogatori di luglio

Entrambi, durante i primi interrogatori, avevano scelto di non rispondere alle domande degli investigatori poiché non avevano ancora avuto accesso al fascicolo penale.

Particolarmente attesa è l’audizione fissata per il 14 luglio dell’ex responsabile della sicurezza dell’allora comune di Chermignon, oggi parte integrante di Crans-Montana.

L’uomo era in carica fino al 31 dicembre 2016 e, durante l’interrogatorio dell’8 aprile, si era avvalso della facoltà di non rispondere.