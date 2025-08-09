Sofia Galante morta a 19 anni travolta da un'auto a Brescia, era scesa da una vettura dopo un tamponamento

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La diciannovenne Sofia Galante è morta travolta da un’automobile a Brescia, che l’ha colpita sulla corsia centrale della strada dopo che la giovane era appena scesa dalla vettura dove si trovava, in seguito a un tamponamento. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri due giovani, di 19 e 21 anni, e un uomo di 52 anni.

L’incidente mortale a Brescia

Il drammatico incidente stradale è avvenuto lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est in direzione Brescia, nella serata di venerdì 8 agosto.

La vittima è Sofia Galante, di 19 anni, residente proprio a Travagliato. La giovane è stata investita da un’automobile in transito sulla corsia centrale, che non ha potuto evitarla dopo che la 19enne era scesa dalla vettura su cui viaggiava in seguito a un tamponamento.

Sofia Galante era residente a Travagliato, in provincia di Brescia. L’incidente in cui ha perso la vita è avvenuto lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est.

Sofia Galante morta travolta a Brescia: cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Open, Sofia Galante si trovava sul lato passeggero di un’automobile guidata da un coetaneo. La vettura è rimasta coinvolta in un tamponamento nella corsia di sinistra della strada. La ragazza potrebbe essere scesa in maniera istintiva dall’abitacolo per mettersi in sicurezza o verificare i danni del sinistro, finendo nella corsia centrale proprio mentre sopraggiungeva l’auto che l’ha travolta.

Gli inquirenti, però, stanno valutando anche un’altra ipotesi: la 19enne potrebbe aver telefonato a un amico per chiedere aiuto. L’uomo si sarebbe fermato sulla corsia di emergenza e lei, per raggiungerlo, avrebbe percorso alcuni metri a piedi sulla strada, finendo per essere investita.

Altre tre persone coinvolte nell’incidente a Brescia

L’impatto tra la vettura e Sofia Galante è stato inevitabile e molto forte. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.

Nell’incidente avvenuto in provincia di Brescia sono rimaste coinvolte anche altre tre persone: si tratta di due giovani, di 19 e 21 anni, e di un uomo di 52 anni.

L’autostrada Brebemi in cui è avvenuto il sinistro è rimasta chiusa al traffico a lungo per permettere i rilievi del caso e agevolare l’intervento dei soccorritori.