Sofia Galante morta a 19 anni travolta da un'auto a Brescia, era scesa da una vettura dopo un tamponamento

La diciannovenne Sofia Galante è morta travolta da un’automobile a Brescia, che l’ha colpita sulla corsia centrale della strada dopo che la giovane era appena scesa dalla vettura dove si trovava, in seguito a un tamponamento. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri due giovani, di 19 e 21 anni, e un uomo di 52 anni.
- L'incidente mortale a Brescia
- Sofia Galante morta travolta a Brescia: cosa è successo
- Altre tre persone coinvolte nell'incidente a Brescia
Il drammatico incidente stradale è avvenuto lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est in direzione Brescia, nella serata di venerdì 8 agosto.
La vittima è Sofia Galante, di 19 anni, residente proprio a Travagliato. La giovane è stata investita da un’automobile in transito sulla corsia centrale, che non ha potuto evitarla dopo che la 19enne era scesa dalla vettura su cui viaggiava in seguito a un tamponamento.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Open, Sofia Galante si trovava sul lato passeggero di un’automobile guidata da un coetaneo. La vettura è rimasta coinvolta in un tamponamento nella corsia di sinistra della strada. La ragazza potrebbe essere scesa in maniera istintiva dall’abitacolo per mettersi in sicurezza o verificare i danni del sinistro, finendo nella corsia centrale proprio mentre sopraggiungeva l’auto che l’ha travolta.
Gli inquirenti, però, stanno valutando anche un’altra ipotesi: la 19enne potrebbe aver telefonato a un amico per chiedere aiuto. L’uomo si sarebbe fermato sulla corsia di emergenza e lei, per raggiungerlo, avrebbe percorso alcuni metri a piedi sulla strada, finendo per essere investita.
Altre tre persone coinvolte nell’incidente a Brescia
L’impatto tra la vettura e Sofia Galante è stato inevitabile e molto forte. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.
Nell’incidente avvenuto in provincia di Brescia sono rimaste coinvolte anche altre tre persone: si tratta di due giovani, di 19 e 21 anni, e di un uomo di 52 anni.
L’autostrada Brebemi in cui è avvenuto il sinistro è rimasta chiusa al traffico a lungo per permettere i rilievi del caso e agevolare l’intervento dei soccorritori.