Sofia Goggia accusa malori in Argentina durante l'allenamento, rientro anticipato in Italia per accertamenti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Accertamenti necessari per Sofia Goggia a causa di malori avvertiti mentre si stava allenando in Argentina. La campionessa di sci azzurra si è sentita male durante il ritiro con la Nazionale nel comprensorio sciistico di Ushuaia in preparazione della stagione e farà rientro in Italia in anticipo. Non è ancora chiara la natura del problema.

Il malore avvertito da Sofia Goggia nel ritiro in Argentina

La 33enne fuoriclasse bergamasca dello sci azzurro si trovava dal 23 agosto nel consueto ritiro pre-stagionale con la Nazionale di sci italiana a Ushuaia, dove sarebbe dovuta restare fino al 18 settembre per poi continuare la preparazione in Cile.

Durante gli allenamenti, Sofia Goggia ha accusato alcuni malori che l’hanno costretta a decidere per il ritorno anticipato in Italia, d’accordo con lo staff medico della Federsci, in modo da sottoporsi a esami e capire le cause del problema.

ANSA

Il rientro anticipato in Italia per accertamenti

A comunicare il rientro a casa della stella dello sci azzurro è stata la Federazione italiana degli sport invernali (Fisi), con un comunicato in cui non sono stati forniti ulteriori dettagli per chiarire la natura del malore.

“Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia – si legge sul sito della Federsci – La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso“.

La partecipazione alla Coppa del mondo

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è possibile che non si tratti di nulla di più di affaticamento e spossatezza ma, in attesa di capire le sue condizioni, la partecipazione di Sofia Goggia alla prima tappa della Coppa del mondo di sci alpino di Solden del 24 ottobre, in Austria, non sarebbe più sicura.

Il gigante sarà la prima delle 40 gare in campo femminile della competizione internazionale (9 discese libere, 9 supergiganti, 12 slalom giganti, 10 slalom speciali), che porterà le atlete lungo 20 tappe in giro per il mondo fino alla chiusura del torneo il 25 marzo 2027 a Sun Valley, negli Stati Uniti.