Sofia Goggia e la diagnosi del virus tra Chikungunya e Parvovirus B19 dopo il malore: "Non c'è cura"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La sciatrice Sofia Goggia ha raccontato di essere rientrata in anticipo da una trasferta in Sudamerica a causa di due infezioni virali che ha contratto. “Non posso prevedere piani, mi serve tempo per uscire dalle conseguenze del virus”, ha detto l’atleta bergamasca. A Milano si è sottoposta a esami clinici approfonditi che hanno chiarito le cause dei suoi dolori: Chikungunya e Parvovirus B19, due virus diversi, che colpiscono le articolazioni.

Goggia: “Ho iniziato a sentire dolori strani”

Parlando alla Gazzetta dello Sport in occasione del Festival dello Sport di Trento, Sofia Goggia ha raccontato le sue ultime e difficilissime settimane.

Con la stagione sciistica alle porte, la Goggia era a Ushuaia, in Argentina proprio per allenarsi. E lì ha iniziato ad accusare forti dolori articolari e un malessere insolito.

“Ho iniziato a sentire dolori strani non riuscivo a fare le scale, camminando ho capito che qualcosa non andava”, ha raccontato.

Gli esami e l’infezione per cui “non c’è cura”

Un volta tornata in Italia, la sciatrice azzurra si è sottoposta a esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Si tratta di un “virus poco comune tra adulti”, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport, un’infezione per cui “non c’è cura”.

“Non posso prevedere piani, mi serve tempo per uscire dalle conseguenze del virus. Cercherò di riprendermi e di sciare forte come sempre. Devo essere mentalmente lucida e coordinata motoriamente”, ha concluso la campionessa bergamasca.

Chikungunya e Parvovirus B19, cosa sono

Il nome dei due virus, emersi dopo le analisi, sono Chikungunya e Parvovirus B19, due virus diversi che colpiscono le articolazioni.

La Chikungunya è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, causata da un virus a RNA del genere Alphavirus.

Il Parvovirus B19, invece, è un virus a DNA responsabile dell’eritema infettivo, la cosiddetta “quinta malattia”, che colpisce principalemente i bambini con eruzioni cutanee e febbre.

Contagio, sintomi e guarigione

Per quanto riguarda la Chikungunya, i sintomi compaiono in genere 4-8 giorni dopo la puntura della zanzara, con un intervallo che va da 2 a 12 giorni.

Provoca febbre e spesso forti dolori articolari ma anche gonfiore alle articolazioni, dolori muscolari, mal di testa, nausea, stanchezza ed eruzioni cutanee.

Le articolazioni più colpite sono quelle piccole: i dolori sono in genere simmetrici e interessano soprattutto polsi, caviglie e dita, ma anche ginocchia e spalle.

La maggior parte di chi viene colpito guarisce completamente, con il dolore che dura di solito pochi giorni, ma che può prolungarsi per settimane, mesi o addirittura anni.

Il Parvovirus B19, invece, spesso passa inosservato, in quanto molte persone infette non hanno sintomi o accusano disturbi simili all’influenza.

Negli adulti l’infezione si presenta spesso con dolori articolari e artrite come sintomi principali, in particolare nelle donne: il dolore riguarda mani, polsi, ginocchia e piedi, solitamente in modo simmetrico.

A differenza della Chikungunya, il Parvovirus B19 si trasmette da persona a persona. Il contagio avviene attraverso le goccioline di saliva e per esposizione a sangue o emoderivati, con un alto tasso di trasmissione tra i familiari.

La carriera di Sofia Goggia

Sofia Goggia ha vinto tre medaglie olimpiche in discesa libera. Ha vinto l’oro storico a Pyeongchang 2018 (prima italiana di sempre a riuscirci), l’argento a Pechino 2022 (a soli 23 giorni dalla frattura del perone) e il bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026.

È l’unica atleta nella storia dello sci a contare 3 medaglie olimpiche nella specialità.

Ha vinto inoltre 4 Coppe del Mondo di discesa e vanta ben 28 successi complessivi nel circuito maggiore (l’ultimo ottenuto nel marzo 2026 a Soldeu), posizionandosi come una delle sciatrici italiane più vincenti di sempre.