Sofia Goggia parla dopo i malori in Argentina, "Due infezioni virali con sintomi particolari": come sta ora

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo una serie di esami clinici approfonditi alla Casa di Cura La Madonnina e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, sono state riscontrate due diverse infezioni virali che hanno colpito Sofia Goggia. La sciatrice ha raccontato sui social dei malori accusati in Argentina e aggiornato sulle sue condizioni di salute.

Sofia Goggia come sta, le sue parole

Con un post su Instagram, Sofia Goggia rivelato come sta e cosa è successo nelle ultime settimane.

“Sono molto dispiaciuta di essere stata costretta a tornare prima e aver rinunciato a parte della preparazione, anche se sono molto contenta di come sia andata la prima settimana sugli sci”, ha scritto.

Ha poi ringraziato “tutti i medici del Gruppo San Donato e tutti gli specialisti per il prezioso supporto che mi è stato dato da quando sono tornata”.

Infine Sofia Goggia ha rivelato come sta e cosa l’ha colpita: “Ora che la verità è venuta a galla e abbiamo individuato il problema (ho avuto due infezioni virali che mi han procurato sintomatologie “particolari”), possiamo procedere alla sua risoluzione ma per farlo bisogna munirsi di tempo e tanta, tanta pazienza.. un po’ come sempre. Sono si in miglioramento, ma attualmente anche parecchio debilitata”.

Cosa era successo a Sofia Goggia

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Sofia Goggia era stata costretta ad interrompere il raduno argentino di Ushuaia per un malore accusato il 12 settembre.

D’accordo con la Commissione Medica Fisi, aveva deciso di rientrare in Italia per sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Tra le ipotesi inizialmente considerate c’era anche quella di un’infezione da hantavirus, patologia citata da Gianluca Rulfi, direttore tecnico della Nazionale femminile di sci.

Sofia Goggia, i tempi di recupero

Non si conoscono i tempi di recupero di Sofia Goggia.

La sciatrice puntata ad arrivare in forma per il primo appuntamento della Coppa del Mondo 2026-2027 di scena a Solden il 24 ottobre.

Ad oggi non è possibile stabilire quando Sofia Goggia potrà tornare ad allenarsi in vista della prossima stagione.