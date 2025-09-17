Sofia Napolitano scomparsa a Torino, sparito un ragazzo che aveva frequentato: ma per lei la storia era finita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Caso di scomparsa a Torino. Si tratta di una ventenne universitaria che non risponde da giorni alla famiglia. Il suo nome è Sofia Napolitano e la madre, attraverso i social e la trasmissione Chi l’ha visto?, ha lanciato l’allarme condividendo la foto. Si potrebbe trovare insieme a un ragazzo conosciuto online.

Sofia Napolitano scomparsa a Torino

Da lunedì 15 settembre c’è apprensione a Torino per la giovane Sofia Napolitano. La studentessa universitaria di vent’anni non è stata più vista da quando è uscita per assistere all’esame di un’amica. Secondo quanto affermato dalla madre, la giovane non aveva documenti con sé.

Mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare la ragazza, finora senza risultato, la famiglia si sta attivando attraverso i social per diffondere il più possibile la foto della giovane.

C’è apprensione soprattutto per l’allontanamento insieme a un ragazzo che Sofia aveva frequentato senza l’approvazione della famiglia. La relazione, però, era ormai finita: almeno così aveva riferito la madre, ricordando che una decina di giorni fa la figlia aveva detto che la storia era conclusa.

Come riconoscere Sofia

L’appello della famiglia è arrivato anche a Chi l’ha visto?, programma televisivo che da anni aiuta le famiglie a ritrovare persone scomparse. Sono state diffuse diverse foto e informazioni sulla giovane. Sofia Napolitano ha 20 anni, corporatura esile e statura di 165 centimetri.

Ha occhi scuri e capelli castani e ricci. Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri larghi, una felpa beige e scarpe da ginnastica bianche Adidas. Portava con sé uno zaino grigio marca Eastpak.

Altre informazioni riguardano il giorno della scomparsa: lunedì 15 settembre è uscita dicendo ai genitori che andava all’università per assistere all’esame di un’amica, ma non sarebbe mai arrivata in ateneo. Da quel momento non è più rientrata né ha dato sue notizie. Con sé dovrebbe avere il computer e il cellulare, che risulta spento, ma non i documenti. Sarebbe stata inoltre vista al centro commerciale di via Livorno a Torino nella prima serata.

Il ragazzo conosciuto online

Un dettaglio che non sfugge né alla famiglia né alla polizia è quello relativo alla relazione con un ragazzo. Da quanto raccontato dai familiari, si tratterebbe di un giovane di nazionalità colombiana conosciuto online. Secondo quanto affermato dallo zio di Sofia, la mattina del 15 settembre non si sarebbe allontanata da sola, ma con questo ragazzo.

I due si erano conosciuti alcuni mesi fa sul web. Risulta incensurato, ma potrebbe essere secondo alcune ricostruzioni senza fissa dimora o senza permesso di soggiorno. Non ci sono conferme. La relazione tra i due pare essere terminata una decina di giorni prima della scomparsa, almeno secondo quanto Sofia aveva riferito ai suoi familiari.

La famiglia non era d’accordo con la relazione. Non si esclude quindi un allontanamento volontario. Dai social, la madre della giovane, Patrizia Pignalosa, ha voluto lanciare un messaggio alla figlia: “Sofia, ti voglio bene. Torna da noi”.