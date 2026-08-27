Sofia Raffaeli ferita in un incidente in autostrada al rientro dai Mondiali, come sta la ginnasta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Spavento per Sofia Raffaeli che è stata coinvolta in un incidente in autostrada. La nota ginnasta si è ferita a un braccio ma le sue condizioni non destano preoccupazione e nei prossimi giorni tornerà normalmente alla sua attività sportiva. Lo scontro in strada è avvenuto durante il suo rientro a casa da una trasferta in Germania.

Incidente stradale per Sofia Raffaeli

Tira un sospiro di sollievo il mondo della ginnastica ritmica italiana. La stella italiana della disciplina, Sofia Raffaeli, è rimasta coinvolta di un incidente stradale ma, fortunatamente, non ha subito conseguenze.

Di ritorno dalla trasferta per i Mondiali di Francoforte, l’atleta si è ferita in modo lieve a un braccio a causa di uno scontro tra il veicolo su cui viaggiava, insieme al suo staff, e un camion. Nulla di grave per lei e per gli altri presenti sui mezzi.

Come sta la ginnasta

L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato reso noto nella giornata del 27 agosto. Reduce dalla trasferta di Francoforte per i Mondiali, la campionessa di ginnastica ritmica è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto lungo l’A14, tra Forlì e Cesena. A bordo della vettura c’erano anche il fisioterapista Michele Ragni e l’allenatrice Serena Ottaviani.

La 22enne è stata trasportata in ospedale per accertamenti e ricoverata dopo che si era procurata alcuni tagli a un braccio. Seguita dal professore Andrea Ferretti, che presiede la commissione medica federale, ha patito una “policontusione da trauma della strada: ferite all’arto superiore e alla fronte”. Le sue condizioni non destano preoccupazione e, entro sabato 29, toglierà i punti.

L’azzurra è già tornata a casa a Chiaravalle dove si riposerà e in queste ore è anche passata in palestra, al PalaCesari, per festeggiare la medaglia insieme alle sue compagne della Ginnastica Fabriano. A confermare che Raffaeli sta bene è stata Maila Morosin, direttore tecnico della società sportiva. “Possiamo rassicurare tutti. Ha avuto un piccolo incidente stradale, nulla di grave”, ha detto. La fuoriclasse azzurra non ha ancora ripreso gli allenamenti ma a breve tornerà a concentrarsi sui prossimi appuntamenti con la stagione della Serie A di ginnastica ritmica che partirà il 17 ottobre.

Chi è la fuoriclasse azzurra di ginnastica ritmica

L’incidente stradale patito da Sofia Raffaeli è arrivato durante il rientro a casa dell’atleta da Francoforte, dove ha preso parte ai campionati mondiali (andati in scena dal 12 al 16 agosto) e dove ha vinto una medaglia di bronzo nell’all-around e una di argento al cerchio.

Giovane promessa della ginnastica ritmica fin dalla tenera età, la campionessa azzurra si è consacrata alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove ha conquistato la medaglia di bronzo, la prima dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale.

Soprannominata la “Formica Atomica”, è stata anche la prima atleta azzurra a vincere un oro individuale nell’all-around ai Campionati Mondiali di Sofia nel 2022.