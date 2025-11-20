Sofia Stefani, vigilessa uccisa da Giampiero Gualandi condannato all'ergastolo per l'omicidio della collega

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giampiero Gualandi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio volontario aggravato della vigilessa Sofia Stefani, con cui aveva una relazione fuori dal matrimonio. La collega fu uccisa con un colpo partito dalla pistola d’ordinanza di Gualandi nel maggio del 2024: la difesa chiedeva il ridimensionamento del reato a omicidio colposo. Motivazioni della sentenza previste fra 90 giorni.

Sentenza di ergastolo per Giampiero Gualandi

La Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Giampiero Gualandi, ex comandante di 64 anni della polizia locale di Anzola, nel Bolognese.

Era sotto processo con l’accusa di omicidio volontario aggravato per il caso della vigilessa Sofia Stefani, uccisa a 33 anni, con cui intratteneva una relazione extraconiugale. Il verdetto è stato pronunciato dopo sette ore di camera di consiglio, con a capo la Corte presieduta dal giudice Pasquale Liccardo.



Angela Querzè e Bruno Stefani, i genitori della vittima Sofia Stefani

La pubblica accusa, rappresentata dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo, aveva chiesto la condanna all’ergastolo, mentre la difesa di Gualandi aveva chiesto che il reato venisse ridimensionato a omicidio colposo. Ora, entro 90 giorni, dovranno essere depositate le motivazioni della sentenza.

Sofia Stefani, la vigilessa uccisa dal collega

La tragedia risale al 16 maggio 2024, quando Sofia Stefani fu uccisa con un colpo esploso dalla pistola di ordinanza di Giampiero Gualandi nel suo ufficio, presso il comando della Polizia locale di Anzola.

Secondo l’accusa, non si sarebbe trattato di un incidente: la Procura ha sostenuto che l’ex comandante aveva prelevato l’arma e innescato volontariamente lo sparo, aggravato da futili motivi e da un vincolo affettivo con la vittima.

Il “contratto di sottomissione sessuale”

Durante il processo sono emerse testimonianze secondo cui Stefani e Gualandi si chiudevano spesso da soli in ufficio, con la porta chiusa.

La Procura ha inoltre citato un “contratto di sottomissione sessuale” (ritrovato tra i loro messaggi) in cui Gualandi si definiva “padrone” e Stefani “sottomessa”. L’accordo, secondo la difesa, sarebbe stato ispirato al libro “50 Sfumature di Grigio” e da intendere come un gioco consensuale.

Il medico legale ha escluso qualsiasi colluttazione prima dello sparo, rilevando che non c’era Dna di lei sull’arma e ricostruendo una traiettoria compatibile con il tiro volontario.

Durante il processo, la Corte ha respinto la qualificazione del delitto come “femminicidio”, affermando che non ci sono prove di discriminazione di genere o violenza sistematica, ma ha ritenuto Gualandi responsabile dell’omicidio volontario aggravato, condannandolo all’ergastolo.