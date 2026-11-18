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Nuovo incidente sul lavoro a Treviso, dove è crollato un solaio all’interno di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Alfio Lucchese, impresario edile di 53 anni, è morto schiacciato da almeno 20 quintali di travi e tetto. Lascia la moglie e un figlio di 19 anni.

Solaio crollato a Treviso: cos’è successo

La tragedia è avvenuta attorno alle ore 9 di mercoledì 18 novembre in via Parini, appena fuori le mura di Treviso, prima di viale Luzzatti.

Come riportato da La Tribuna di Treviso, Alfio Lucchese era impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di un immobile quando si è verificato il crollo del solaio. L’uomo è rimasto schiacciato da almeno 20 quintali di travi e tetto e le operazioni di recupero della salma si sono rivelate particolarmente complicate.

ANSA

Chi è Alfio Lucchese, vittima di incidente sul lavoro a Treviso

L’uomo deceduto nell’incidente sul lavoro verificatosi a Treviso è Alfio Lucchese, trevigiano di 53 anni, titolare della Lucchese Restauri. La vittima lascia la moglie Paola e il figlio Mario.

Il cordoglio dei sindacati

Il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo ha commentato così il nuovo incidente sul lavoro: “Il settore dell’edilizia piange l’ennesimo morto sul lavoro del 2026: stavolta a farne le spese è stato un imprenditore edile a Treviso, schiacciato da un solaio. Un incidente terribile, che fa salire il conto di un anno fortemente funestato da gravi incidenti“.

L’appello lanciato da Toigo: “Occorre continuare a chiedere attenzione, investimenti sulla sicurezza, controlli: sono richieste che ribadiremo al comitato regionale di coordinamento in materia di salute sul lavoro, convocato a fine mese in Regione Veneto dall’assessore Gerosa. Esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari e ai colleghi della vittima”.

Illesi due operai nel crollo di un solaio a Treviso

TrevisoToday ha aggiunto alcuni dettagli su quanto accaduto a Treviso: Alfio Lucchese si trovava all’interno dell’immobile con un suo dipendente e un collaboratore di quest’ultimo, fortunatamente rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza del Suem 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Presenti anche i tecnici del nucleo Spisal dell’Ulss 2, che hanno eseguito gli accertamenti di rito.

Sul luogo della tragedia è giunto poco dopo anche il figlio Mario, di 19 anni.