Soldatessa Noemi Saetta morta a Roma a 23 anni per un malore sul bus militare, il ricordo straziante del papà

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una tragedia improvvisa ha colpito una giovane militare dell’Esercito. Noemi Saetta, soldatessa di 23 anni originaria di Velletri, è morta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava a bordo di un bus militare diretto a Roma. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre il dolore della famiglia è racchiuso nel commovente messaggio pubblicato dal padre: “Dammi la forza di sopravvivere”.

La soldatessa Noemi Saetta morta a Roma a 23 anni

Velletri è sotto shock per la morte di Noemi Saetta, la soldatessa dell’Esercito italiano deceduta il 26 giugno a soli 23 anni dopo un improvviso malore.

La giovane si trovava a bordo di un bus militare partito da Tor di Quinto, a Roma, insieme ad altri militari diretti a un servizio di pattugliamento previsto in occasione di un concorso pubblico legato alla magistratura al Palafiera di Fiumicino.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, Noemi si è sentita male mentre il mezzo percorreva il Grande Raccordo Anulare.

I sanitari dell’Esercito presenti sul pullman hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo è stato purtroppo inutile. La giovane è stata quindi trasportata d’urgenza all’Aurelia Hospital, dove però è arrivata priva di vita.

Il dolore del papà di Noemi Saetta

Come riporta Il Messaggero, il padre Renato Saetta ha raccontato con dolore gli ultimi istanti della figlia.

“In pochi secondi ho perso mia figlia, una crisi respiratoria inesorabile me l’ha portata via, stava andando al lavoro, con la solita gioia e passione che aveva”, ha fatto sapere l’uomo.

“I sanitari dell’esercito hanno provato per molto tempo a rianimarla sul pullman, che si trovava in transito sul Grande Raccordo Anulare, ma non c’è stato nulla da fare, una morte improvvisa e impensabile per una splendida e brava ragazza di 23 anni”, ha aggiunto.

Sui social, il padre Renato ha scritto:

“Oggi il mio cuore si è spaccato a metà. Ora mi farò forza con l’altra metà per tuo fratello Willy che vi amavate in modo smisurato. Chiedo solo, angelo mio, di darmi la forza di sopravvivere a questo immenso dolore e ognuno di voi può solo immaginare quello che sto provando”.

Chi era Noemi Saetta

Noemi era molto conosciuta a Velletri: sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, composta dal padre Renato, dalla madre Katia e dal fratello sedicenne William.

Dopo il diploma all’istituto alberghiero di Velletri, Noemi aveva scelto di arruolarsi volontariamente. Aveva affrontato oltre un anno di addestramento tra Ascoli e la Puglia e, da settembre, prestava servizio nel Reggimento dei Lancieri di Montebello a Roma.

Nonostante gli impegni di servizio, restava molto legata alla sua famiglia e appena possibile tornava ai Castelli Romani, nella zona di Aria Fina, lungo la via Appia Nuova, tra Genzano e Velletri, per trascorrere il tempo con i genitori e gli amici di sempre.

La nota del ministero della Difesa

Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. La magistratura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane, che sarà eseguita nei prossimi giorni presso una struttura di medicina legale della Capitale.

Alla famiglia della soldatessa è arrivato anche il messaggio di cordoglio del ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Soldato Noemi Saetta, del Reggimento Lancieri di Montebello di Roma, mancata in seguito a un malore che l’ha colta mentre prestava servizio”.

“A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito”, si legge in una nota del ministero della Difesa.