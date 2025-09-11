Soldati israeliani in Sardegna per le vacanze dopo gli attacchi a Gaza, Todde sbotta con Meloni e Piantedosi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La presenza di soldati israeliani in Sardegna (e nelle Marche) per una vacanza dopo gli attacchi a Gaza ha scatenato numerose polemiche in Italia. L’ultima in ordine di tempo vede protagonista la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che se l’è presa con la premier Giorgia Meloni e con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il chiarimento di Todde sui soldati israeliani in Sardegna

In merito alla presenza di soldati israeliani in vacanza in Sardegna, nel corso di un’intervista concessa al Fatto Quotidiano Alessandra Todde ha tenuto a precisare: “L’ho scoperto leggendo il Fatto e ovviamente non mi fa piacere”.

La presidente della Regione Sardegna ha poi aggiunto: “Questi cittadini israeliani sono entrati in Italia in base ad accordi di carattere nazionale e la Regione non ha poteri su questo”. Ancora Todde: “Faremo ciò che si può, ossia chiederemo spiegazioni alla Presidenza del Consiglio“.

ANSA

Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna.

La stoccata di Todde a Piantedosi

Commentando quanto dichiarato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha parlato di “comitive culturali da tutelare” in riferimento ai soldati israeliani in vacanza in Italia, Alessandra Todde ha anche detto: “Ho l’impressione che non comprenda ciò che accade ogni giorno alla popolazione di Gaza. Qualcosa che non possiamo tollerare”.

Le parole di Alessandra Todde su Israele e Gaza

Questo è il pensiero della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde su quanto sta accadendo a Gaza: “A Gaza portano avanti uno sterminio di bambini, di donne e di giornalisti. Stanno cancellando un popolo e, se lo fai notare, vieni tacciata perfino di antisemitismo. Respingo questa infamante accusa: ho cari amici ebrei”.

I soldati israeliani in Italia sono un caso politico

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione parlamentare sul caso dei soldati israeliani in Italia.

Anche Angelo Bonelli, deputato di Avs, ha sferrato un attacco, definendo “vergognoso” il fatto che i militari israeliani siano ospitati nel nostro Paese.

Il duro affondo di Bonelli è proseguito così: “Da una parte apriamo gli ospedali ai bambini palestinesi feriti dalle bombe, dall’altra apriamo le porte dei resort italiani ai soldati che quelle bombe le sganciano. È la rappresentazione plastica della vergogna e della doppia morale del Governo”.