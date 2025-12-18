Soldati russi sconfinano in Estonia senza autorizzazione Nato, tensione per l'aggressione nella "zona grigia"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Alcuni soldati russi hanno superato il confine con l’Estonia senza la necessaria autorizzazione per spostarsi in un territorio Nato. L’invasione è durata circa venti minuti e non è chiaro se sia stato un gesto deliberato o un errore tecnico. Il ripetersi di queste aggressioni nella cosiddetta “zona grigia” aumenta la tensione tra i due Paesi confinanti.

Soldati russi in Estonia

Nuovo episodio di tensione al confine tra Russia ed Estonia. Alcuni soldati di Mosca hanno sconfinato e sono giunti in territorio Nato, senza autorizzazione. A riportarlo è il ministero dell’Interno estone e l’emittente pubblica Err.

Come risposta a questo episodio, Tallinn ha rafforzato le pattuglie di confine, annunciato incontri con i russi e convocato un rappresentante diplomatico di Mosca per chiarimenti ufficiali. Ha comunque sottolineato come non ci siano minacce immediate alla sicurezza nazionale.

L’invasione di 20 minuti e perché è avvenuta

I fatti risalgono alla mattina del 17 dicembre, lungo il fiume Narva.

Qui tre guardie di confine russe hanno oltrepassato la linea di controllo e attraversato il confine con l’Estonia. La loro “invasione” è durata circa venti minuti. Il ministro dell’Interno Igor Taro non ha chiarito se si sia trattato di un gesto deliberato o meno.

Si tratta di una violazione certamente minore ma che si va ad unire a tante altre verificatesi negli ultimi mesi, tanto che queste azioni sembrano star diventando sistematiche, come parte di una strategia più ampia.

I precedenti

Non si tratta, infatti, del primo caso di questo genere che, anzi, si susseguono negli ultimi mesi. Come ricostruisce Adnkronos, nella primavera del 2024, guardie di frontiera russe avevano rimosso di notte decine di boe al confine tra Estonia e Russia. A novembre, una motovedetta russa era stata avvistata sul Narva con il vessillo del gruppo Wagner, a settembre, tre caccia MiG-31 avevano violato lo spazio aereo estone per oltre dieci minuti.

Tutti questi precedenti spingono dunque a credere che il recentissimo attraversamento del confine non sia un incidente tecnico ma che abbia un significato politico. D’altronde la Russia sempre più spesso prova a testare, intimidire e normalizzare la violazione delle regole con quella che è ormai stata ribattezzata la “gray-zone aggression”, una strategia di piccole azioni mai chiarite e non sanzionabili che servono a mettere pressione agli Stati bersaglio senza provocare grosse conseguenze. Parlando di quanto accaduto, l’ex presidente estone Toomas Hendrik Ilves le ha definite “micro-aggressioni geopolitiche”.

Si tratta di movimenti strategici che mettono in crisi la Nato. Queste azioni, infatti, non sono sufficienti ad attivare gli articoli 4 e 5 del Trattato Atlantico ma minano comunque la sicurezza e la stabilità. Per questo motivo, si dice che giochino in quella zona grigia non legalizzata ma che contribuisce ad acuire una pressione che è già forte sul fianco orientale della Nato con la presenza costante, ingombrante e minacciosa della Russia.