Soldato israeliano trovato morto a 31 anni, suicidio nel giorno del matrimonio: è il 20° dall'inizio del 2025

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’offensiva dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza non provoca vittime soltanto tra i palestinesi, ma anche tra le file di Idf stessa. Un riservista di 31 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dove si sarebbe tolto la vita nel giorno del suo matrimonio. Si tratta del 20esimo caso di una successione costante di suicidi rilevata da inizio anno tra i soldati delle forze di Tel Aviv, il 42esimo dallo scoppio del conflitto.

Il soldato israeliano trovato morto

Come riportato dai media, il corpo del militare 31enne è stato trovato senza vita prima delle nozze in programma nella giornata di martedì 9 settembre, nella sua casa di di Rehovot, a sud della capitale. I paramedici del Magen David Adom, la Croce rossa israeliana, che sono intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Una settimana prima un soldato della Brigata Golani è stato trovato morto nel nord di Israele, mentre ad agosto le autorità avevano accertato il suicidio di un capitano di riserva di 28 anni, Yosef Chaim Ashraf, che aveva combattuto a Gaza. Uno degli ultimi casi ha riguardato Dan Phillipson, un militare in addestramento originario della Norvegia.

ANSA

Soldati israeliani durante un’operazione a Gaza

Il 20esimo suicidio del 2025 nell’Idf

Un fenomeno spesso sottaciuto, ma su cui si stanno accendendo i riflettori per i numeri in crescita rispetto a quelli degli anni passati. Secondo i dati diffusi dal Times of Israel, nel 2022 il numero di suicidi si era fermato a quota 14, tre in più del 2021. Dal 2016 la media di soldati in Israele che hanno deciso di togliersi la vita si è attestata ai 12-13 casi all’anno.

Il totale di suicidi registrati a partite dal giorno dopo la strage di Hamas del 7 ottobre 2023 ha superato quota 40, con stime che l’emittente pubblica israeliana Kan fa arrivare a 54. Livelli preoccupanti sotto osservazione del Suicide Prevention Program, il programma avviato dal ministero della Difesa di Tel Aviv nel 2006 per prevenire i suicidi tra le file dell’Idf.

La salute mentale dei soldati

L’aumento di casi di suicidi sale di pari passo con i pr0blemi di salute mentale sofferti dai soldati, testimoniati dai parenti, per le morti e le atrocità della guerra a cui hanno dovuto assistere, che vanno in parallelo con l’incremento delle diserzioni in Israle.

Un team di ricercatori dell’Università di Tel Aviv, che da anni analizza le condizioni psicologiche nell’esercito, ha rilevato che oltre il 12 per cento dei riservisti che hanno partecipato a turni di combattimento a Gaza ha sviluppato sintomi di disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

Secondo l’emittente televisiva Kan, dei quasi 19mila militari feriti dall’inizio dell’offensiva, circa 10mila stanno manifestando sintomi psicologici e ricevono cure dal dipartimento di riabilitazione del ministero della Difesa. In 3.770 hanno ricevuto una diagnosi di PTSD.