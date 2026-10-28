Soldi e consumazioni gratis pretesi con le minacce ai commercianti del centro di Gubbio: tre in carcere
Tre persone sono state condotte in carcere per presunte estorsioni e altri reati. Le indagini dei Carabinieri sono partite nel marzo 2025.
Soldi pretesi con le minacce e, in qualche caso, consumazioni e merce senza pagare. Secondo l’accusa, è quello che per mesi avrebbero subito commercianti, cittadini e imprenditori del centro storico di Gubbio, in provincia di Perugia. Al termine di un’indagine iniziata nel marzo 2025, i carabinieri hanno portato in carcere tre persone, fermate tra Gubbio e Nardò, nel Leccese.
Gubbio, le intimidazioni ai commercianti del centro storico
Come riporta l’Arma dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all’alba del 28 ottobre dai militari della Compagnia di Gubbio, con l’aiuto dei colleghi di Gallipoli.
L’indagine, coordinata dalla Procura di Perugia, si è basata su intercettazioni, appostamenti e pedinamenti.
Gli investigatori hanno ricostruito una serie di condotte violente e intimidatorie, ripetute nel tempo soprattutto nel centro storico e nelle zone vicine.
L’obiettivo, secondo l’ipotesi dell’accusa, era farsi consegnare denaro e, a volte, beni o consumazioni senza pagarli.
Le accuse e la custodia in carcere
Ai tre vengono contestati, a vario titolo, estorsione aggravata, spaccio di droga, lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e furto in concorso.
Tra gli episodi c’è anche un caso di danneggiamento e violenza privata avvenuto di notte nel centro di Gubbio, che però non rientra tra i reati per cui è scattata la misura.
Il gip di Perugia ha accolto la richiesta della Procura e disposto il carcere per tutti e tre.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.