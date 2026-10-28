Soldi e consumazioni gratis pretesi con le minacce ai commercianti del centro di Gubbio: tre in carcere

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Soldi pretesi con le minacce e, in qualche caso, consumazioni e merce senza pagare. Secondo l’accusa, è quello che per mesi avrebbero subito commercianti, cittadini e imprenditori del centro storico di Gubbio, in provincia di Perugia. Al termine di un’indagine iniziata nel marzo 2025, i carabinieri hanno portato in carcere tre persone, fermate tra Gubbio e Nardò, nel Leccese.

Gubbio, le intimidazioni ai commercianti del centro storico

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all’alba del 28 ottobre dai militari della Compagnia di Gubbio, con l’aiuto dei colleghi di Gallipoli.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Perugia, si è basata su intercettazioni, appostamenti e pedinamenti.

Gli investigatori hanno ricostruito una serie di condotte violente e intimidatorie, ripetute nel tempo soprattutto nel centro storico e nelle zone vicine.

L’obiettivo, secondo l’ipotesi dell’accusa, era farsi consegnare denaro e, a volte, beni o consumazioni senza pagarli.

Le accuse e la custodia in carcere

Ai tre vengono contestati, a vario titolo, estorsione aggravata, spaccio di droga, lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e furto in concorso.

Tra gli episodi c’è anche un caso di danneggiamento e violenza privata avvenuto di notte nel centro di Gubbio, che però non rientra tra i reati per cui è scattata la misura.

Il gip di Perugia ha accolto la richiesta della Procura e disposto il carcere per tutti e tre.

IPA