Soldi e gioielli sottratti agli anziani, truffe nel Palermitano: due arresti, recuperata maxi refurtiva

Due catanesi sono stati arrestati per truffa ed estorsione ai danni di anziani a Prizzi (Palermo). Gli uomini, di 36 e 47 anni, si spacciavano per Carabinieri per ingannare le vittime. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri delle Compagnie di Lercara Friddi e di Corleone, in collaborazione con la Stazione di Prizzi.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i due indagati avrebbero convinto un’anziana di Corleone a consegnare loro tutto il denaro contante, facendole credere che fosse necessario per liberare un parente arrestato. La donna, realizzato l’inganno, ha subito avvisato i veri Carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata dei truffatori e del veicolo usato.

Intervento a Prizzi

L’allarme è stato diramato a tutte le pattuglie in zona, permettendo ai Carabinieri di Prizzi di individuare l’auto sospetta. Dopo aver osservato uno dei sospetti avvicinarsi al veicolo con un involucro, i militari hanno deciso di intervenire. I due uomini, apparsi nervosi, non hanno saputo giustificare la loro presenza e sono stati trovati in possesso di monili in oro e pietre preziose per un valore di circa 20.000 euro, frutto di un’altra truffa ai danni di un’anziana del posto. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

Conseguenze legali

Per i due catanesi, si sono aperte le porte della casa circondariale di Termini Imerese. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, applicando la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È importante sottolineare che, nonostante le gravi accuse, i due sono attualmente solo indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo.

