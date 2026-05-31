Soldi per i migranti usati per pagare viaggi e beni di lusso, a Benevento danno erariale da 1,3 milioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una presunta inchiesta contabile avrebbe portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro legato alla gestione dei centri di accoglienza per migranti nel Beneventano. Secondo quanto sarebbe emerso dalle verifiche della Guardia di Finanza e della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, una parte delle risorse destinate ai servizi per i migranti sarebbe stata utilizzata per finalità estranee agli scopi previsti dai finanziamenti pubblici.

Soldi per migranti usati per beni di lusso

Come riportato da Tgcom, la presunta indagine riguarderebbe una struttura che avrebbe gestito l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale attraverso fondi pubblici erogati dal Ministero dell’Interno.

Ci sarebbero verifiche e controlli sulla posizione di diverse persone.

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza avrebbero notificato agli interessati altrettanti inviti a dedurre.

Un atto previsto nell’ambito del procedimento davanti alla magistratura contabile che consente alle persone coinvolte di presentare le proprie osservazioni e difese prima di un’eventuale citazione in giudizio.

La presunta inchiesta contabile troverebbe origine da un procedimento penale trasmesso alla Corte dei conti nel dicembre del 2018.

Il percorso giudiziario sarebbe successivamente sfociato in una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento il 21 aprile scorso.

Oltre 20 milioni di euro destinati all’accoglienza

Secondo la ricostruzione degli investigatori, rivelata da Tgcom, tra il 2014 e il 2018 alla struttura sarebbero arrivati oltre 20 milioni di euro attraverso la Prefettura di Benevento.

Le risorse provenivano dal Ministero dell’Interno ed erano finalizzate alla gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e protezione internazionale.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato che una parte di questi fondi non sarebbe stata utilizzata per migliorare i servizi offerti agli ospiti delle strutture, ma sarebbe stata destinata ad altre finalità.

Le verifiche svolte dalla Guardia di Finanza avrebbero riguardato sia gli aspetti amministrativi sia le condizioni effettive dei centri di accoglienza.

I controlli nelle strutture

Durante i controlli effettuati, i finanzieri avrebbero rilevato numerose criticità nelle strutture interessate.

Tra gli elementi contestati figurerebbero carenze sotto il profilo igienico-sanitario, situazioni di sovraffollamento, insufficienza di beni e servizi essenziali e la mancanza di adeguati standard di sicurezza.

Secondo gli inquirenti, tali condizioni avrebbero comportato il mancato rispetto degli obblighi previsti dai capitolati di appalto sottoscritti per la gestione dei centri di accoglienza.

La Procura contabile riterrebbe che i risparmi ottenuti attraverso la riduzione dei servizi destinati ai migranti abbiano contribuito a generare un vantaggio economico per i soggetti coinvolti nella gestione.

Le spese contestate dagli investigatori

Tra le operazioni finite sotto la lente degli investigatori figurerebbero acquisti effettuati presso negozi di marchi di lusso, viaggi, soggiorni e trasferimenti di denaro verso familiari del gestore di fatto del consorzio.

Secondo quanto contestato dalla Procura della Corte dei conti, queste spese sarebbero state sostenute utilizzando risorse pubbliche che avrebbero dovuto essere destinate esclusivamente all’accoglienza e all’assistenza dei migranti ospitati nelle strutture.

Le autorità riterrebbero che tali operazioni siano estranee alle finalità per le quali erano stati concessi i finanziamenti statali.