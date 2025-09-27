Solo due offerte su 10 per l'intera ex Ilva di Taranto, delusione dei sindacati e commento del ministro Urso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La seconda gara per l’ex Ilva di Taranto si chiude con dieci offerte, ma di queste solo due sono per l’intero gruppo e otto per singoli asset. Critici sindacati e Confindustria Taranto, che chiedono risposte rapide al Governo. Prudente il ministro Urso, mentre a breve si discuterà di cassa integrazione per oltre 4mila lavoratori.

Le offerte per l’ex Ilva di Taranto

Si è conclusa a mezzanotte la seconda gara per la cessione di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Sono dieci le offerte presentate per l’ex Ilva di Taranto: due riguardano l’intero gruppo, mentre otto sono relative a singoli asset.

A colpire è soprattutto l’assenza di produttori siderurgici tra i candidati al pacchetto completo, nonostante i quasi 10mila dipendenti, di cui circa 8mila a Taranto.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso

Per l’intera ex Ilva si sono fatti avanti soltanto i fondi americani Bedrock Industries e la cordata Flacks Group–Steel Business Europe. Quest’ultima, però, ha presentato un’offerta dal valore solo simbolico.

Nessuna azienda italiana ha partecipato per l’intero gruppo, così come non sono scesi in campo né gli indiani di Jindal, oggi alleati dei tedeschi di Thyssenkrupp, né gli azeri di Baku Steel, che alla prima gara erano stati giudicati i più convincenti.

Le proposte per i singoli asset

In Italia si concorre solo per singole attività, come nel caso di Marcegaglia. Nel dettaglio, gli otto interessamenti per asset specifici sono arrivati da Renexia (Gruppo Toto), IMC, Marcegaglia, una cordata Marcegaglia-Sideralba, CAR Srl, un gruppo Marcegaglia-Profilmec-Eusider, Eusider e Trans Isole.

Da segnalare anche la proposta simbolica di 2 euro avanzata da AVS (Alleanza Verdi e Sinistra), respinta dai commissari perché fuori dai criteri di gara.

Il commento di Urso

“Mi sento di dover aspettare il report dei commissari per esprimere una prima valutazione su questa gara a proposito del futuro dell’Ilva di Taranto” ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Quello che è certo è che la situazione del sito è resa complessa dalle tante questioni giudiziarie che di fatto ne riducono la capacità produttiva e ne mettono in difficoltà anche le prospettive di rilancio e di investimento”.

Delusione dei sindacati

I sindacati si sono mostrati duramente critici. Per Rocco Palombella (Uilm) la procedura è stata “un fallimento totale”, con offerte irrilevanti e prive di basi industriali: “ora per evitare la chiusura totale dell’ex Ilva e un disastro ambientale, occupazionale e predittivo senza precedenti c’è solo una strada: la nazionalizzazione”. Dalla Fim Cisl, Valerio D’Alò invoca un coordinamento governativo: “è arrivato il momento in cui Palazzo Chigi deve fare un coordinamento tra i vari ministeri, convocare le organizzazioni sindacali e spiegarci realmente che direzione deve prendere l’ex Ilva”.

Per la Fiom Cgil, Loris Scarpa chiede invece l’intervento diretto dello Stato: “Adesso il Governo prenda una decisione chiara sull’ex Ilva, azienda strategica e di interesse nazionale, occorre passare velocemente ad una società a capitale pubblico che garantisca la continuità produttiva, attraverso investimenti certi e l’avvio del processo di decarbonizzazione. Come volevasi dimostrare non ci sono interessi industriali che si siano manifestati alla gara per la vendita dell’ex Ilva, ma solo speculazioni finanziarie”.

Preoccupata anche Confindustria Taranto: “La situazione è molto delicata… l’esortazione che continuiamo a fare è quella del dialogo e del confronto”, ha sottolineato il presidente Salvatore Toma.

La situazione attuale dell’ex Ilva di Taranto

La situazione dell’ex Ilva di Taranto è di estrema incertezza. Attualmente gli impianti operano a regime ridotto con un solo altoforno attivo, mentre incombe la minaccia di un aumento della cassa integrazione per migliaia di lavoratori.

Il Governo spinge per la decarbonizzazione come vincolo della gara, ma il futuro industriale dell’acciaieria e la sua sostenibilità restano indefiniti e in bilico tra il risanamento e il rischio di declino definitivo.