Solovyov attacca Mattarella e l'Italia, "vergogna dei vostri nonni e bisnonni, allevato il nazismo ucraino”

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Vladimir Solovyov, tra i più noti e affermati giornalisti e conduttori televisivi russi, ha rivolto dure parole contro i politici italiani nell’ultima puntata del suo programma. Solovyov, che sostiene la politica di Putin e non ha mai nascosto le proprie posizioni antieuropeiste, aveva recentemente attaccato la premier Giorgia Meloni. Stavolta, la critica ha nel mirino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ex ministro Luigi Di Maio.

Solovyov contro i politici italiani

Nell’ultima puntata del suo programma, dal titolo “Appello all’Italia – finanziatori del nazismo” Vladimir Solovyov ha rivolto un appello ai cittadini italiani: “Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica”.

“Quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che ‘è peggio di un animale‘, quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa parlate” afferma.

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Il giornalista prosegue: “Voi, italiani, forse non lo sapete, ma voglio che sappiate della vergogna dei vostri nonni e bisnonni venuti in questa terra per uccidere i cittadini sovietici. In Donbass avete imposto la regola che per un italiano ucciso ne eliminavate 80”.

Dalle parole ai fatti, Solovyov si scaglia contro il sostegno militare fornito dall’Italia a Kiev: “Non avete trovato la forza di riconoscere i crimini di sangue dei nazisti ucraini. […] Avete allevato il nazismo ucraino, ancora una volta contro il popolo sovietico: perché veniamo tutti dall’Urss”.

Cosa aveva detto Sergio Mattarella

Parlando di “politici”, Vladimir Solovyov non ha fatto alcun nome, ma il riferimento a Sergio Mattarella è evidente.

Ospite dell’Università di Marsiglia, in Francia, nel febbraio 2025, il Presidente della Repubblica aveva infatti paragonato la guerra in Ucraina alle tensioni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale.

“Negli anni ’30 anziché la cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. – furono le sue parole – L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”.

Il discorso del Capo di Stato italiano fu inserito dal ministero degli Esteri russo nella lista di dichiarazioni di leader occidentali considerate esempi di hate speech contro la Russia.

L’attacco è anche a Luigi Di Maio

Il politico italiano che, così come sottolineato da Solovyov, definì il “comandante supremo ‘peggio di un animale” è Luigi Di Maio.

Il riferimento è a un intervento dell’ex ministro di qualche anno fa, risalente per la precisione al marzo 2022.

L’allora ministro degli Esteri, ospiti della trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris, riservò dure parole a Putin, che aveva appena dato il via alla guerra in Ucraina.

“Penso che tra Putin e qualsiasi animale c’è un abisso, sicuramente quello atroce è lui” aveva detto Di Maio.