Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per dieci giorni di un’attività commerciale ad Avellino per aver somministrato bevande alcoliche a minori, come stabilito da un provvedimento del Questore. Il provvedimento, notificato il 2 gennaio 2026 e in vigore dal 3 gennaio 2026, è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei soggetti più deboli.

Il provvedimento del Questore

Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) nei confronti di un esercizio commerciale situato nel territorio cittadino.

La notifica è avvenuta il 2 gennaio 2026 da parte degli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, con decorrenza dal giorno successivo.

Le ragioni della sospensione

La sospensione delle attività, della durata di dieci giorni, è stata decisa per salvaguardare valori fondamentali come l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

Il provvedimento è stato adottato in seguito a una proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri di Avellino, che il 7 novembre 2025 aveva accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni all’interno del locale.

Le indagini sull’esercente di Avellino

Secondo quanto emerso dalle indagini, i Carabinieri hanno riscontrato che il titolare dell’esercizio pubblico aveva violato la normativa vigente, consentendo la somministrazione di alcolici a soggetti non ancora maggiorenni.

Questo episodio ha reso necessario un intervento immediato per prevenire ulteriori rischi per la collettività.

Finalità preventiva e responsabilità degli esercenti

Il provvedimento del Questore di Avellino ha carattere preventivo e mira a ribadire l’importanza di una condotta irreprensibile da parte di chi gestisce esercizi pubblici.

La normativa sottolinea infatti la fiducia che la comunità ripone nei titolari di attività sottoposte a pubblica autorizzazione, soprattutto quando si tratta di servizi rivolti anche a giovani e minori. L’obiettivo è garantire che tali luoghi rimangano sicuri e rispettino le regole poste a tutela dei cittadini più fragili.

L’articolo 100 del TULPS, infatti, recita:

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

IPA