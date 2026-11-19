Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La sonda Voyager 1 è arrivata a una distanza di un giorno luce, 25,9 miliardi di chilometri, dalla Terra. Fu lanciata nel 1977 e i suoi sistemi di bordo, seppur limitatamente, funzionano ancora. A bordo non ci sono solo sensori e un’antenna per comunicare, ma anche un disco che racchiude tutti i dati essenziali sul suo viaggio e sulla storia della civiltà umana. La missione di questa sonda, e della sua gemella Voyager 2, proseguirà infatti nello spazio profondo. I dischi che portano a bordo esistono nel caso in cui venissero trovate da un’altra civiltà.

Voyager 1 è arrivata a un giorno luce dalla Terra

La distanza di un giorno luce, quasi 26 miliardi di chilometri, è solamente simbolica, ma rappresenta comunque un traguardo sorprendente per Voyager 1. La missione della sonda doveva durare solo pochi anni, e invece da quasi mezzo secolo i computer di bordo continuano a trasmettere dati e a ricevere comunicazioni dalla Terra.

Degli otto dispositivi di bordo originariamente attivi, soltanto due sono ancora accesi, non perché gli altri abbiano smesso di funzionare, ma perché la Nasa ha preferito risparmiare energia. I sensori attivi misurano la densità delle particelle interstellari, permettendo di studiare lo spazio al di fuori del Sistema Solare.

ANSA

Voyager 1 è alimentata da un generatore a base di plutonio radioattivo. Le particelle, decadendo, generano calore che viene convertito in elettricità attraverso una reazione chimica. Il suo funzionamento è però precario, sta progressivamente perdendo potenza e ogni volta che la sonda impiega più tempo del previsto a rispondere ai comandi, c’è apprensione per un suo possibile spegnimento.

Cosa c’è oltre ai sensori su Voyager 1

La missione principale di Voyager era studiare la composizione dello spazio e il Sistema Solare profondo. Il suo viaggio, però, l’avrebbe portata a uscire dal Sistema Solare e ad addentrarsi nello spazio interstellare, fino ad arrivare, tra 40.000 anni, in prossimità di un’altra stella.

Come già successo per altre due sonde, le Pioneer, la Nasa decise di caricare sulla sonda anche alcune informazioni essenziali sulla civiltà umana, racchiuse in un disco per grammofono, nel caso, molto remoto, in cui una civiltà aliena trovasse la sonda. Su di esso si trovano le registrazioni di saluti in 55 lingue diverse, suoni e immagini della Terra, sia naturalistici sia artistici, e un messaggio dell’allora presidente degli Usa Jimmy Carter, scritto per lui dal divulgatore scientifico Carl Segan, che recita:

Questo è un regalo di un piccolo e distante pianeta, un frammento dei nostri suoni, della nostra scienza, delle nostre immagini, della nostra musica, dei nostri pensieri e sentimenti. Stiamo cercando di sopravvivere ai nostri tempi, così da poter vivere fino ai vostri.

Le istruzioni del Golden Record

Il disco, chiamato Golden Record, porta con sé anche le istruzioni per utilizzarlo. Non potendo usare però una lingua umana, gli scienziati decisero di scrivere le informazioni con schemi geometrici e soprattutto utilizzando il codice binario, lo stesso con cui funzionano i computer, ritenuto un linguaggio abbastanza semplice per poter essere compreso da qualsiasi civiltà.

Per dare un riferimento temporale, necessario per far comprendere agli eventuali alieni che trovassero il Golden Record il modo in cui il codice binario è scritto sul disco, gli scienziati hanno utilizzato una proprietà dell’atomo di idrogeno, il cambiamento dello spin. Le istruzioni spiegano come utilizzare il disco in modo sia da riprodurre i suoni in modo corretto, sia poter visualizzare le immagini.