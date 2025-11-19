Sondaggi politici elezioni regionali Campania, chi vince tra Fico (centrosinistra) e Cirielli (centrodestra)

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nella sfida alle elezioni regionali in Campania, il duello è incentrato tra i candidati Roberto Fico ed Edmondo Cirielli. Secondo gli ultimi sondaggi politici, ci sarebbe una forbice di circa 10 punti a favore del candidato del campo largo. La partita sarebbe ancora aperta ma resta l’incognita sull’affluenza.

I sondaggi sulle elezioni regionali in Campania

I sondaggi di Ipsos, SWG, Tecnè per Agenzia Dire, Noto per Porta a Porta e BiDiMedia danno tutti Roberto Fico in vantaggio sul candidato di centrodestra Edmondo Cirielli.

Il sondaggio Ipsos è il più recente, il 7 novembre, vede Fico al 53 e Cirielli 42,5 con 10,5 punti di differenza. Tra i temi più sentiti dagli elettori ci sono: sanità (56%), lavoro/occupazione (39%), trasporti (31%), sicurezza/criminalità (24%). La propensione al voto proietta un’affluenza attorno al 44%.

ANSA

Il candidato del campo largo Roberto Fico

Sul piano delle liste, PD primo partito (19,5), FdI al 15, Forza Italia al 12,6, M5S al 10,1; le civiche legate all’area riformista (“A Testa Alta” 6,5; “Casa Riformista” 5,5) pesano molto nell’architettura del Campo largo.

Il sondaggio SWG (6 novembre) riporta una distanza maggiore con Fico al 55-59 e Cirielli al 38-42. La stessa fonte sottolinea il crollo dell’affluenza. Il messaggio sostanziale è un vantaggio “larghissimo”, ben oltre la doppia cifra.

Secondo Tecnè (6 novembre) la forbice è ridotta con Fico 49-53 e Cirielli 42,5-46,5. La nota evidenzia una “distanza minima di 6,5 punti” e un’affluenza potenziale al 49,5%. Sul fronte partiti, testa a testa PD-FdI per il primato regionale.

Noto (5 novembre) vede Fico 52, Cirielli 45 (+7). Per l’istituto la partita è “ancora aperta”. BiDiMedia (4-6 novembre) segnava un distacco di 4 punti per Fico al 55 su Cirielli al 41. Nelle liste: FdI primo partito, PD nell’ordine del 17,3 e M5S intorno al 9,6; A Testa Alta 8,7, Casa Riformista 7,3.

Quando si vota e l’affluenza

La Campania voterà il 23-24 novembre 2025 per eleggere presidente e Consiglio regionale. Più di una fonte indica però il rischio di un’affluenza ben sotto il 50%, variabile che può ridefinire i margini nella volata finale.

Alcune sintesi parlano di partecipazione potenziale nell’ordine del 40-45%. Se questo scenario si dovesse materializzare, Napoli e cintura potrebbero “valere doppio” per entrambe le coalizioni, perché ogni punto di mobilitazione locale cambia il peso delle roccheforti.

Se l’astensione resterà alta, peserà la capacità di portare al voto gli elettori di riferimento. Un ruolo lo giocheranno anche le liste civiche e la mobilitazione sul territorio.

I sondaggi sugli altri candidati

Oltre a Fico e Cirielli, alle regionali in Campania corrono anche Giuliano Granato (aggregazione Potere al Popolo/PRC/PCI), Nicola Campanile (lista PER), Stefano Bandecchi (lista personale) e Carlo Arnese (Forza del Popolo).

Secondo il sondaggio Ipsos del 7 novembre Giuliano Granato sarebbe all’1,8%, a poca distanza Nicola Campanile con l’1,5%, seguito da Carlo Arnese allo 0,7% e Stefano Bandecchi allo 0,5%.