Sondaggi politici elezioni regionali Puglia, chi vince tra Decaro (centrosinistra) e Lobuono (centrodestra)

Secondo gli ultimi sondaggi politici sulle elezioni regionali in Puglia, il candidato di centrosinistra Antonio Decaro appare nettamente in vantaggio rispetto al rivale del centrodestra, Luigi Lobuono. Le rilevazioni indicano un vantaggio solido, tanto che persino una parte dell’elettorato di centrodestra considera probabile una vittoria elettorale dell’ex sindaco di Bari.

Sondaggi politici sulle elezioni regionali in Puglia

Manca poco alle elezioni regionali in Puglia, che si terranno tra il 23 e il 24 novembre, ma sono già stati diffusi alcuni sondaggi politici che permettono di anticipare quelli che potrebbero essere i risultati elettorali.

Secondo i sondaggi BiDiMedia, Ipsos, Tecnè e OnlyNumbers, la sfida tra centrodestra e centrosinistra potrebbe concludersi a favore dell’opposizione.

Il candidato di centrosinistra Antonio Decaro, infatti, appare in vantaggio rispetto a Luigi Lobuono.

Decaro (centrosinistra) è il candidato favorito

Il sondaggio BiDiMedia sulle prossime elezioni regionali in Puglia, pubblicato lo scorso 15 novembre, vede Decaro avanti di 30 punti rispetto a Lobuono.

Il dato è confermato anche dal sondaggio Ipsos: il 56% degli elettori pensa che sarà proprio Decaro a trionfare. Anche gli elettori intervistati che voteranno per Lobuono hanno confermato questo pronostico: il 54% è convinto che sarà il candidato di centrosinistra a primeggiare.

Stando al sondaggio di Tecnè per Agenzia Dire, la maggior parte degli elettori, tra il 62 e il 66%, voterebbe per Decaro. Il candidato di centrodestra Lobuono convince invece dal 32 al 36% degli elettori.

Infine, il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri con Only Numbers per La Gazzetta del Mezzogiorno ha confermato il vantaggio dell’ex sindaco di Bari con il 61,9% dei consensi (Lobuono si è fermato invece al al 36,1%).

I dati sugli altri candidati

Alle elezioni regionali di Puglia concorrono, oltre a Decaro e Lobuono, anche Ada Donno (per Alleanza civica per la Puglia) e Sabino Mangano. Per BiDiMedia, il 2,2% degli intervistati voterà Donno, mentre Mangano ha convinto lo 0,9% degli elettori.

Un risultato confermato anche dal sondaggio Tecnè: solo una percentuale tra l’1 e il 3% degli intervistati si è dichiarata disposta a votare per candidati diversi da Decaro e Lobuono.

OnlyNumbers, infine, ha rilevato che Donno Mangano si attestano rispettivamente all’1,2% e allo 0,8%.