SONDAGGIO - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo gli attacchi della sinistra, cosa ne pensi?

La rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti tiene banco nel mondo della politica e dello spettacolo. Il comico, scelto dal direttore artistico per una delle cinque serata del Festival in programma dal 24 al 28 febbraio, ha infatti deciso di fare un passo indietro dopo le numerose critiche e gli attacchi politici, soprattutto da sinistra e Codacons.

Al centro delle polemiche le battute spinte di Pucci, tra bodyshaming e omofobia, che non sono andate giù né all’opposizione né, soprattutto, all’associazione che aveva chiesto chiarimenti a Conti.

Pucci, dopo qualche giorno di silenzio, ha però deciso di rinunciare alla co-conduzione che gli era stata affidata per giovedì 26 febbraio, sottolineando di aver ricevuto “insulti inaccettabili” rivolti a lui e alla famiglia.

