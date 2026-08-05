SONDAGGIO - Aumenteresti il costo delle sigarette per tagliare le accise sulla benzina?

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato una proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, confermando lo sconto di 17 centesimi al litro per coprire la fase più intensa dell’esodo estivo. La misura, dal valore di circa 245 milioni di euro, sarà finanziata in parte tramite il meccanismo delle accise mobili e in parte attingendo ai bilanci dei singoli ministeri, come confermato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

L’intervento, tuttavia, esclude la benzina, il cui prezzo medio si attesta intorno a 1,99 euro al litro, scatenando dibattiti sulla necessità di reperire ulteriori risorse per estendere il calmieramento anche alla verde. Con oltre 2 miliardi già spesi dal Governo da inizio anno per contenere i rincari alla pompa, la ricerca di nuove coperture finanziarie rimane uno dei nodi centrali del dibattito economico e politico.

Ad esempio, si dibatte da giorni sull’eventuale rincaro da apporre al costo delle sigarette per tagliare anche le accise sulla benzina.

Una decisione che difficilmente verrà presa dal Governo Meloni a pochi mesi dalle elezioni Politiche, dato che in Italia i fumatori sono circa 10 milioni di persone (18,6% della popolazione over 11 anni, dati Istat 2025). I fumatori tra i 18 e i 69 anni (quelli che votano) sono in calo, ma secondo l’Istituto superiore di sanità comunque 1 italiano su 4 in questa fascia d’età (quindi il 25%) è fumatore abituale.

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