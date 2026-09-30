SONDAGGIO - Beppe Grillo pronto a tornare in politica con un nuovo partito, lo voteresti?

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Da co-fondatore e garante del Movimento 5 Stelle al possibile nuovo partito. La storia politica di Beppe Grillo pare non arrestarsi, col comico ligure pronto a ripartire con un nuovo gruppo che potrebbe dare del filo da torcere ai già presenti nel panorama. Nulla di ufficiale, va detto, ma un pensiero che aleggia nella mente del 78enne genovese che di recente, nel corso di un’intervista rilasciata a Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra, ha lasciato intendere di voler diventare “dispensatore” di idee.

“Non ho il potere né le facoltà per fondare un partito“, ha detto a Fedez, ma fatto sta che il pensiero ci sarebbe. Tanto che nei giorni successivi sarebbe stato avvistato all’Hotel Forum di Roma con Andrea Stroppa, uomo di Elon Musk.

Più fonti riferiscono che l’incontro, a pranzo, sarebbe ruotato attorno all’ipotesi di creare un nuovo soggetto politico da parte di Grillo. Una creatura che, a oggi, non ha né forma né nome, ma che potrebbe essere il nuovo “Movimento Zero Stelle“. Si potrebbe trattare di un “partito futuristico” o laboratorio politico legato all’intelligenza artificiale.

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