SONDAGGIO - Caso Mario Roggero, sei favorevole o contrario alla concessione della grazia?

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La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che nel 2021 inseguì e uccise due rapinatori e ne ferì un terzo all’esterno del proprio negozio. I giudici hanno stabilito che l’azione non sia rientrata nei confini della legittima difesa, essendosi svolta quando il pericolo imminente era terminato.

La sentenza definitiva e l’ingresso in carcere di Roggero hanno riacceso un forte dibattito politico e sociale sul tema della sicurezza, dei limiti della difesa personale e sull’opportunità di concedere la grazia al commerciante, sostenuta da diversi esponenti politici tra cui Matteo Salvini.

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